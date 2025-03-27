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27.03.2025, 11:46

Раскрыты подробности о состоянии здоровья Льва Лещенко

Новости Мира 0 948

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья знаменитого певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко. По информации, опубликованной Telegram-каналом Mash, артисту удалось остановить развитие редкого заболевания, которое было выявлено у него ранее, сообщает Lada.kz

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сообщается, что 83-летнему исполнителю предстоит пройти дополнительный курс лечения, продолжительностью в три месяца. Для этого из государственного бюджета выделены средства в размере 5,5 миллиона рублей.

Напомним, что перед новогодними праздниками Лев Лещенко прошел комплексное медицинское обследование, по итогам которого врачи отметили значительное улучшение состояния его здоровья. В частности, артиста перестали беспокоить слабость, одышка и боли в теле.

Ранее певец был вынужден отменить запланированные выступления на Дальнем Востоке в связи с ухудшением самочувствия. Кроме того, сообщалось, что ранее Лещенко бесплатно получил препарат «Виндамэкс», стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона рублей. Напомним, артисту был поставлен диагноз «транстиретиновый амилоидоз», являющийся редким и тяжелым заболеванием.

 

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