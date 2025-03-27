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27.03.2025, 12:46

Трамп встряхнул весь автопром - подписан указ о 25% пошлинах

Новости Мира 0 559

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на импорт автомобилей, сообщает агентство Bloomberg. Данные меры затронут все автомобили, которые не производятся непосредственно в Соединенных Штатах, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Новые тарифы начнут действовать со 2 апреля. Администрация Белого дома прогнозирует, что такие меры смогут обеспечить дополнительный доход для американской экономики в размере около $100 млрд в год.

Это решение уже оказало негативное влияние на финансовые показатели крупнейших американских автопроизводителей: акции компаний General Motors Co и Ford Motor Co упали более чем на 5% сразу после объявления.

Дональд Трамп рассказал, что провел переговоры с руководством «большой тройки» американского автопрома — Ford, General Motors и Stellantis. Он подчеркнул необходимость иметь производство внутри страны, указав, что если компании не располагают заводами в США, им придется либо их построить, либо оплачивать повышенные пошлины.

Как отметил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс, новые тарифы будут применяться к импортируемым легковым автомобилям, включая седаны, кроссоверы, минивэны, внедорожники и легкие грузовики. Под действие тарифов также попадут ключевые автокомпоненты: двигатели, трансмиссии и электрические комплектующие.

Решение Трампа вызвало резкую международную реакцию. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал это «прямой атакой» и сообщил, что Оттава уже рассматривает ответные меры, включая возможность введения собственных пошлин на американские товары.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу решения США и заявила, что Европейский союз намерен и дальше искать пути решения проблемы через переговоры, одновременно защищая свои экономические интересы.

Autos Drive America, организация, представляющая интересы иностранных автопроизводителей, таких как Toyota Motor Corp и BMW AG, предупредила, что введенные Трампом пошлины могут привести к обратным последствиям. Президент организации Дженнифер Сафавиан подчеркнула, что новые тарифы увеличат расходы на производство автомобилей в США, вызовут рост цен на автомобили для потребителей и, как следствие, приведут к сокращению рабочих мест.

В марте Дональд Трамп уже ввел аналогичные 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, однако их действие было временно отложено на месяц в отношении автомобилей и автозапчастей, которые подпадают под действие соглашения о свободной торговле USMCA.

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