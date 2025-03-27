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27.03.2025, 13:10

Зачем класть монетку в холодильник: хитрый приём, который стоит запомнить

Новости Мира 0 664

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди хранят монету в морозильной камере? Это не странная привычка и уж точно не мистический ритуал. На самом деле, такой способ помогает легко понять, была ли в вашем доме разморозка продуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как это работает? Просто налейте воду в стакан и заморозьте её, а сверху положите монету. Если вдруг электричество отключится, лёд начнёт таять, и монетка опустится на дно стакана. Таким образом, вы сразу заметите, что продукты могли испортиться, и избежите риска отравления.

Однако это далеко не единственный полезный совет для грамотного использования холодильника. Например, правильное размещение продуктов существенно увеличивает срок их хранения. Из-за того, что дверца холодильника является наиболее теплым местом, там не стоит хранить яйца или молочные продукты. Гораздо лучше разместить на дверце соусы, соки или напитки.

Мясные и рыбные продукты рекомендуется хранить на самой нижней полке — там наиболее низкая температура. Овощи и фрукты нужно класть в специальные ящики с функцией регулировки влажности. При этом консервы, шоколад и мед вообще не стоит хранить в холодильнике — перепады температур негативно отражаются на их качестве.

Избавиться от неприятных запахов поможет пищевая сода. Просто поставьте открытую пачку на одну из полок холодильника, меняя её примерно раз в месяц. А если запах уже появился, можно протереть внутренние стенки холодильника раствором уксуса (1 столовая ложка на литр воды). Он эффективно уберет запах и уничтожит бактерии без применения химических средств.

Правильная упаковка продуктов — еще одно правило длительного хранения. Не используйте обычные полиэтиленовые пакеты, которые создают конденсат и ускоряют порчу продуктов. Гораздо эффективнее пользоваться вакуумными контейнерами или пищевой плёнкой.

Сыр и колбасные изделия лучше завернуть в пергаментную бумагу — так они смогут «дышать». Зелень сохранится свежей дольше, если поставить её в стакан с водой и накрыть сверху пакетом, словно букет цветов.

Регулярная разморозка холодильника также важна. Даже тонкий слой льда толщиной в 5 мм способен увеличить энергопотребление устройства на 30 %. Если ваш холодильник не оснащен системой No Frost, не забывайте размораживать его каждые три-четыре месяца. Ускорить процесс размораживания можно, поместив в морозилку кастрюлю с горячей водой и закрыв дверцу — лед растает всего за 20 минут.

Используйте эти простые и практичные советы, и ваши продукты будут дольше оставаться свежими. А монета в морозилке станет удобным детектором неожиданных проблем с питанием.

 

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