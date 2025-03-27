«Поздравляем, вы беременны!»: в Челябинске мужчина получил необычный результат анализа

В Челябинске произошёл необычный случай: местному жителю по ошибке прислали результаты анализа крови с данными о беременности. Об этом курьёзном инциденте рассказала супруга пациента Ольга, сообщает Lada.kz со ссылкой на 74.RU.

Мужчина сдавал анализ для КТ, а результат получил — в связи с беременностью. Фото: Иван Митюшёв

Мужчина сдавал кровь на показатель креатинина в городской клинической больнице № 5 для прохождения компьютерной томографии. Однако, получив результаты анализа на портале «Госуслуги», супруга пациента обнаружила в документе странную запись.

«Я распечатала документ, просмотрела результаты и не могла понять смысл последней строки. Скопировала её и ввела в поисковик. Оказалось, что это данные анализа на беременность, точнее на исследование уровня плазменного протеина А (PAPP-A), которое проводится на сроке восемь-девять недель беременности», — поделилась Ольга.

Выяснилось, что вместо результатов анализа на креатинин на портал был загружен результат анализа на альфа-фетопротеин, который не имеет никакого отношения к обследованию мужчины. Чтобы разобраться в произошедшем недоразумении, женщина отправилась в поликлинику. Там терапевт сообщил ей, что в медицинском учреждении имеются корректные результаты анализа на креатинин, и ошибки нет.

До сих пор неясно, кто именно допустил путаницу при передаче данных и почему мужчина получил неверный анализ.