Браузер Google Chrome перестал устанавливаться на большинство компьютеров

Пользователи операционной системы Windows столкнулись с неожиданными трудностями при установке браузера Google Chrome на компьютеры с процессорами Intel и AMD. Как сообщает издание Android Authority со ссылкой на многочисленные жалобы пользователей, стандартный онлайн-инсталлятор Chrome перестал корректно запускаться на ПК, демонстрируя сообщение об ошибке и несовместимости приложения с системой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Согласно информации Android Authority, после загрузки установочного файла ChromeSetup.exe с официального сайта Google и попытке его запустить пользователи получают системное предупреждение: «Это приложение не может работать на вашем ПК...». Аналогичные проблемы подтверждаются многочисленными сообщениями пользователей на платформе Reddit, что свидетельствует о широкомасштабном характере данного сбоя.

Эксперты Android Authority предполагают, что причиной неполадок может стать ошибка со стороны компании Google, связанная с публикацией некорректной версии установочного файла. По предварительной версии, компания случайно предоставила пользователям версию браузера, предназначенную для ARM-архитектуры, вместо традиционной версии для процессоров с архитектурой x64 от Intel и AMD. Это несоответствие приводит к возникновению конфликта и, как следствие, невозможности запуска инсталлятора на большинстве персональных компьютеров.

Несмотря на массовость проблемы, некоторые пользователи Reddit отмечают, что им удалось успешно завершить установку браузера при помощи альтернативных ссылок для скачивания. Также отмечается, что данная ошибка не повлияла на работоспособность автономных (оффлайн) инсталляторов Chrome. Для получения подходящего установочного файла пользователям рекомендуется посетить официальный сайт Google Chrome, затем перейти в раздел «Chrome Family», выбрать пункт «Other platforms» и загрузить версию, соответствующую их операционной системе — например, «Windows 11/10 64-bit».

На момент публикации представители Google уже сообщили изданию Android Authority, что компания осведомлена о проблеме и занимается её решением.