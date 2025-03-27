Голая женщина устроила переполох в американском аэропорту и попала на видео

В начале марта в одном из терминалов международного аэропорта Далласа (штат Техас, США) произошёл необычный инцидент: обнажённая женщина устроила настоящий переполох, привлекая внимание как сотрудников, так и пассажиров. Видео с места событий опубликовало издание Daily Mail , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Кадр из видео

По словам очевидцев, женщина без одежды ворвалась в терминал D, сжимая в руке пластиковую бутылку с водой.

При этом она выкрикивала невнятные фразы и вдруг громко заявила: «Я говорю на всех языках!», чем вызвала недоумение и тревогу у окружающих.

Одна из сотрудниц аэропорта попыталась успокоить женщину, предложив ей пальто, чтобы прикрыться. Однако этот жест вызвал у нарушительницы новый всплеск агрессии: она начала разливать воду из бутылки, а затем схватила мобильный телефон и попыталась повредить информационные экраны, установленные в зале ожидания.

Реакция пассажиров была неоднозначной — кто-то наблюдал за происходящим с изумлением, кто-то снимал происходящее на видео, а некоторые предпочли отвернуться. В какой-то момент к женщине подошёл мужчина, попытавшийся остановить её, но в ответ она плеснула на него водой.

После этого нарушительница покинула зал ожидания, и некоторое время о её местонахождении ничего не было известно.

Позднее портал TMZ сообщил, что женщину доставили в психиатрическую клинику для прохождения обследования. О её задержании официальные источники не сообщали.