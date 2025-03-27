В Египте затонул батискаф с российскими туристами

Вблизи египетского курортного города Хургада произошла авария прогулочного батискафа, на борту которого находились 45 российских туристов. Как сообщили в Генеральном консульстве России, в результате инцидента есть погибшие, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: sindbadclub.com

По информации дипмиссии, трагедия произошла утром 27 марта, примерно в 10:00 по местному времени. Батискаф "Синдбад", принадлежащий одноименному гостиничному комплексу, затонул примерно в километре от побережья. Судно осуществляло плановую экскурсию по маршруту с осмотром коралловых рифов. На борту, помимо членов экипажа, находились туристы, в том числе несовершеннолетние. Все они являлись клиентами туроператора "Библио Глобус" и имели российское гражданство.

Как уточняется в заявлении консульства, большая часть пассажиров была оперативно эвакуирована и доставлена либо в гостиницы, либо в медицинские учреждения города Хургада. По предварительным данным, их состоянию ничего не угрожает. Однако, по последним данным, подтверждена гибель четырех человек. Судьба ещё нескольких туристов остаётся неизвестной — поисковые работы продолжаются.

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев в комментарии РИА Новости отметил, что точное гражданство погибших пока устанавливается.