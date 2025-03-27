Бомжующий в США российский певец Оскар стал уличной транс-проституткой

Бывший российский поп-исполнитель Оскар, ныне проживающий в США и известный под именем Скарлетт, оказался в крайне тяжелой жизненной ситуации. По информации Telegram-канала Mash, артист, переживающий период бездомности в Нью-Йорке, начал зарабатывать на жизнь проституцией, сообщает Lada.kz со ссылкой на news.ru

Фото: соцсети

Согласно сообщению источника, Скарлетт оказывает интимные услуги за символическую плату — от шести долларов, которых, по её словам, хватает на сигареты и алкоголь. Артистка выходит "на работу" в красном платье в районе Квинс, куда переехала с Брайтон-Бич. Как рассказывает сама Скарлетт, макияж и женственная внешность — это не только элемент самовыражения, но и, по её мнению, способ защититься от возможной агрессии со стороны прохожих или клиентов.

«Сижу, жду клиента. Это мужчины... Я верующая — чтобы не убили клиенты», — поделилась Скарлетт.

Несмотря на тяжелое положение, Скарлетт продолжает заниматься творчеством. С собой она носит гитару и время от времени исполняет песни на улице. За пару долларов может предложить слушателям авторскую композицию, хотя в репертуаре также звучат строки из песни Ланы Дель Рей Ride (2012).

Фото: соцсети

Ранее поклонники певца организовали сбор средств на покупку теплой одежды и спального мешка, чтобы помочь ему пережить холодную зиму. Однако, по данным Mash, вещи так и не были забраны — артистка, судя по всему, не проявила к ним интереса. Социальной помощью она также не пользуется, предпочитая зарабатывать самостоятельно, пусть и подобным образом.

Еще ранее сообщалось, что Оскар подумывал о возвращении в Россию, надеясь начать жизнь заново. Однако близкие сомневаются, что это станет возможным: артист страдает от алкогольной зависимости и, вероятно, имеет психоэмоциональные проблемы, мешающие адаптации и нормальной жизни.