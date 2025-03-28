Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность установления временной администрации на территории Украины. По его мнению, такая мера могла бы быть реализована под международным контролем — при участии ООН, США, европейских стран и партнеров Российской Федерации, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что создание переходного органа управления могло бы стать предпосылкой для проведения легитимных выборов на Украине. В настоящее время, по утверждению Путина, гражданские институты власти в стране утратили законность из-за отсутствия выборов президента. Он напомнил, что согласно украинской конституции, именно президент назначает ключевых должностных лиц, включая губернаторов и руководителей регионов. Таким образом, нелегитимность самого главы государства, считает Путин, автоматически ставит под сомнение легитимность всей системы управления.

Создание временной администрации, по его словам, позволило бы подготовить и провести прозрачные выборы, а также сформировать жизнеспособное правительство, способное представлять интересы всего населения страны.

Президент также отметил, что Россия готова к диалогу с любыми государствами, стремящимися к устранению коренных причин украинского конфликта и мирному урегулированию. Однако, подчеркнул он, Москва не намерена повторять прежние ошибки, связанные с чрезмерным доверием к западным партнерам.

О причинах конфликта и внешнем влиянии на Киев

Путин напомнил, что Россия не была инициатором боевых действий на территории Украины. По его утверждению, конфликт начался в результате государственного переворота 2014 года, который был поддержан странами Запада. Именно после этих событий, как заявил президент, вспыхнули боевые действия на юго-востоке Украины.

Российский лидер выразил мнение, что западные страны, в частности Великобритания, активно подталкивали Киев к эскалации конфликта. Он упомянул бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, по словам Путина, лично убедил украинское руководство отказаться от мирных инициатив и продолжить вооружённую борьбу. Также он сослался на откровенные заявления бывших лидеров Франции и Германии — Франсуа Олланда и Ангелы Меркель, — которые, по утверждению Путина, признали, что Минские соглашения использовались лишь как прикрытие для подготовки украинской армии к боевым действиям.

О неонацистском влиянии и ситуации на фронте

Путин заявил, что одной из ключевых проблем современной Украины стало значительное влияние радикальных националистических сил. По его словам, формирования наподобие «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) фактически контролируют политическую повестку в стране, что ставит под сомнение возможность конструктивных переговоров.

Оценивая текущую обстановку на линии фронта, российский президент заявил, что стратегическая инициатива полностью принадлежит Вооружённым силам РФ. Он сообщил, что российские войска установили контроль над 99 процентами территории Луганской народной республики, более 70 процентов Донецкой народной республики, а также значительными частями Запорожской и Херсонской областей.