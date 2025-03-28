США предложили Украине новую сделку

Соединённые Штаты предложили Украине пересмотренное соглашение, касающееся доступа к её природным ресурсам, условия которого стали значительно жестче по сравнению с предыдущими договорённостями. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Согласно данным издания, новая инициатива Вашингтона предусматривает расширенный контроль над критически важными минеральными и энергетическими активами Украины. В то же время Соединённые Штаты не предлагают Киеву каких-либо гарантий безопасности в обмен на доступ к этим ресурсам, что, по оценке источников FT, представляет собой «агрессивное усиление прежних требований».

Если ранее американская сторона интересовалась преимущественно редкоземельными металлами, то теперь обсуждение охватывает более широкий спектр ресурсов, включая нефть, газ и ключевые объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Дополнительные детали соглашения раскрывает Reuters. По информации агентства, США намерены создать специальный фонд для управления доходами от добычи природных ресурсов на территории Украины. Предполагается, что в состав управляющего органа войдут пять человек — трое из них будут представлять американскую сторону, двое — украинскую. Такая структура, как отмечают аналитики, обеспечит США доминирующее влияние при принятии стратегических решений.

Новый виток экономических инициатив со стороны Вашингтона происходит на фоне высказываний американского президента Дональда Трампа, сделанных 19 марта. Он заявил, что Россия располагает ресурсами, востребованными в США, в том числе редкоземельными металлами, и выразил заинтересованность в развитии масштабной торговли с Москвой.