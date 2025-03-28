В Петербурге задержали сына спортивного комментатора Николая Озерова по делу о взятках

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 55-летнего уроженца Москвы Николая Озерова — младшего, сына известного советского спортивного комментатора Николая Озерова. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на издание «Фонтанка».

Фото: соцсети

По данным источника, Николай Озеров-младший с мая 2018 года числился в федеральном розыске по обвинению в получении взятки. Речь идет о событиях 2012 года, когда он занимал пост главы городского поселения Загорянский в Московской области. Именно тогда, по версии следствия, он получил незаконное вознаграждение в размере 6 миллионов рублей.

Задержание произошло утром 26 марта в Адмиралтейском районе Петербурга — оперативники уголовного розыска обнаружили разыскиваемого мужчину на Почтамтской улице. После задержания Озеров был доставлен в ближайший отдел полиции. Как уточняет издание, в дальнейшем его могут этапировать в следственный изолятор «Кресты-2».

Ранее, 13 марта, в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан сообщили об аресте заместителя начальника отдела полиции Бурзянского района. Он также подозревается в получении взятки — уголовное дело возбуждено и находится в производстве.