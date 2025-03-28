В Бангкоке обрушился небоскреб после мощного землетрясения (видео)

В столице Таиланда, Бангкоке, произошло обрушение многоэтажного здания в результате мощного землетрясения, эпицентр которого находился в соседней Мьянме (ранее — Бирма). Момент разрушения был зафиксирован на видео очевидцами и опубликован в социальной сети X (бывший Twitter), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Кадры из видео

На кадрах, попавших в Сеть, видно, как высотный небоскреб, находящийся на стадии завершения строительства, внезапно начинает разрушаться и стремительно оседает, окутывая район плотным облаком строительной пыли. Рабочие, находившиеся поблизости, в панике покидают опасную зону.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда подземных толчков составила 7,7 балла. Землетрясение произошло в 13:20 по местному времени, его очаг располагался на глубине около 10 километров. Сильные сейсмические колебания ощутили жители как Мьянмы, так и Таиланда. В Мьянме, по сообщениям местных властей, зафиксированы разрушения зданий и обрушение моста.

Также стало известно, что власти Таиланда начали эвакуацию туристов, в том числе граждан России, из отелей Бангкока. По словам очевидцев, сильные толчки в городе ощущались на протяжении примерно пяти минут.