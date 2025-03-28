В WhatsApp появилась новая и полезная функция

Владельцы iPhone с обновлением до iOS 18.2 и выше получили возможность устанавливать WhatsApp в качестве приложения по умолчанию для голосовых звонков и отправки текстовых сообщений, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Первоначально эта опция была анонсирована исключительно для стран Европейского союза в рамках соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Однако теперь она стала доступна всем пользователям устройств Apple по всему миру.

После активации данной функции iPhone будет автоматически открывать WhatsApp при нажатии на номер телефона на веб-страницах, в контактах или других местах, где предусмотрена функция связи. Это особенно удобно для пользователей, которые отдают предпочтение мессенджеру вместо стандартных звонков или SMS.

Для активации необходимо открыть настройки iPhone, перейти в раздел «Приложения», затем — в пункт «Приложения по умолчанию», где можно выбрать доступные опции, включая WhatsApp.

На текущий момент функция уже работает на последних версиях WhatsApp и iOS. О возможности установки других мессенджеров, таких как Telegram, в качестве стандартных приложений пока не сообщается.