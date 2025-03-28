Наследство Анастасии Заворотнюк: кто из родственников получит недвижимость и ценные бумаги

После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием в мае 2024 года ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда популярного сериала «Моя прекрасная няня» оставила после себя не только яркий творческий след, но и немалое наследие. В числе её ближайших родственников — трое детей, супруг Пётр Чернышев и мать, Валентина Борисовна, сообщает Lada.kz

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Как поясняют специалисты в области наследственного права, все они входят в категорию наследников первой очереди, что даёт им законное право на часть имущества покойной. Причём, даже если актриса оставила завещание, его положения не могут лишить доли несовершеннолетнюю дочь Милу и пожилую мать — по закону им положена обязательная часть в наследстве.

Согласно сообщениям «РИА Новости», в Москве уже заведено официальное наследственное дело. Это значит, что в течение ближайших месяцев родные Анастасии Заворотнюк смогут обратиться к нотариусу и заявить свои права на наследуемое имущество. Речь идёт о недвижимости, ценных бумагах, ювелирных украшениях, а также домашних животных, которые также могут входить в наследственную массу.

По предварительной информации, серьёзных конфликтов и споров среди наследников не ожидается. Дело в том, что ещё при жизни актриса успела распорядиться частью своего имущества: например, взрослым детям — дочери и сыну — она передала квартиры в Москве, каждая из которых оценивается примерно в 60 миллионов рублей. Загородный дом, где Заворотнюк провела последние годы жизни, по её решению остался в распоряжении младшей дочери Милы и матери.

Супруг актрисы, фигурист Пётр Чернышев также не остался без внимания — ему достались апартаменты в столице.