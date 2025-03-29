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28.03.2025, 19:36

Ефремову отказались продавать алкоголь после УДО

Новости Мира 0 472

В одном из алкомаркетов, расположенных рядом с домом Михаила Ефремова, продавщица категорически отказалась продавать актеру алкоголь, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание «Абзац».

Фото: Legion-Media.ru
Фото: Legion-Media.ru

Корреспондент издания пообщался с сотрудницей магазина, которая решительно заявила, что не станет обслуживать Ефремова даже после его условно-досрочного освобождения, запланированного на 9 апреля.

«Я не держусь за эту работу. Мне всё равно», — сказала она.

На сегодняшний день Михаил Ефремов официально зарегистрирован в шестикомнатной квартире в столичном районе Хамовники. Именно там он находился под домашним арестом летом 2020 года.

Напомним, что 8 июня 2020 года актер стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы и отбывал наказание в одной из колоний Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство актера об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу Ефремов обязан ежемесячно отмечаться в надзорных органах. Право управлять автомобилем он сможет восстановить только спустя три года. Ранее актер заявлял, что по завершении срока заключения намерен полностью отказаться от употребления алкоголя.

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