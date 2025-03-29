Зеленский назвал тех, с кем готов обсуждать перемирие с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, с кем в России он готов обсуждать перемирие, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассматривать возможность переговоров с представителями России, которые выступают за завершение войны. Об этом он сообщил в ходе брифинга в пятницу, 28 марта, передает агентство РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, украинская сторона могла бы начать диалог не обязательно с президентом России Владимиром Путиным, а с теми, кто представляет интересы страны и выражает стремление положить конец военным действиям.

Это как пинг-понг – то, что говорит (президент РФ Владимир – прим.) Путин, не всегда можно получить ответ. Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию, - сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, на территории России могут быть силы, в том числе представители бизнеса, отдельных регионов или оппозиции, которые имеют иное видение ситуации и заинтересованы в мирном урегулировании.