Эксперт предупредил о связи некоторых красок для волос с развитием онкологии

Некоторые компоненты в красках для волос могут представлять серьёзную угрозу для здоровья, включая риск развития онкологических заболеваний, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Некоторые краски для волос могут содержать компоненты, способные вызывать развитие раковых заболеваний. Об этом заявил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского Российского технологического университета МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам химика, в составе ряда красок присутствуют вещества, которые обеспечивают стойкость цвета, однако обладают канцерогенным действием. Он отметил, что на рынке всё ещё можно встретить продукцию, содержащую потенциально опасные соединения.

Андрей Дорохов подчеркнул, что при длительном использовании определённых видов красок для волос существует риск развития некоторых форм рака. В связи с этим он рекомендовал тщательно подходить к выбору косметических средств и всегда обращать внимание на их состав.

Кроме того, специалист отметил, что некоторые компоненты могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи головы. Среди них — аммиак, часто встречающийся в составе перманентных красок. Он может не только вызывать сухость кожи, но и раздражать дыхательные пути.

Эксперт также обратил внимание на такие вещества, как парафенилендиамин и 4-метилпарабен. Эти ароматические амины широко используются в производстве красок для придания стойкости цвету. Однако они являются известными аллергенами и могут обладать канцерогенным действием.

Отдельную опасность, по словам Дорохова, представляет лилиевый альдегид – ароматизатор, обладающий высокой токсичностью. Это химическое соединение может оказывать негативное влияние на репродуктивную систему, вплоть до развития бесплодия и других серьёзных нарушений здоровья.

В качестве рекомендаций специалист посоветовал выбирать качественные продукты с минимальным содержанием аммиака и парабенов, избегать частого окрашивания волос, а также стараться ограничивать контакт краски с кожей головы.