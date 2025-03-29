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29.03.2025, 11:34

Известная теннисистка из России сменила спортивное гражданство

Новости Мира 0 411

Одна из ведущих российских теннисисток Дарья Касаткина сообщила о переходе под флаг Австралии. Об этом она объявила в своём официальном аккаунте в Instagram, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Вторая ракетка России в женском одиночном разряде, 27-летняя Дарья Касаткина, официально сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Австралию на международной арене.

Дарья Касаткина, уроженка Тольятти, занимает 12-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Смена гражданства стала возможной после того, как спортсменка получила постоянный вид на жительство в Австралии. В своём обращении Касаткина подчеркнула, что именно эта страна стала для неё близкой и комфортной, и она чувствует себя там как дома. Также она отметила, что планирует обосноваться в Мельбурне.

По словам теннисистки, решение перейти под австралийский флаг далось ей непросто, однако она считает его важным этапом в жизни и профессиональной карьере. Касаткина поблагодарила свою семью, тренеров и всех, кто поддерживал её на протяжении теннисного пути. При этом она подчеркнула, что сохраняет уважение и благодарность к своим корням.

«С гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять свою новую родину – Австралию. Некоторые аспекты этого решения были непростыми, но я рада начать новую главу, - заявила спортсменка.

На протяжении своей карьеры Дарья Касаткина завоевала восемь титулов WTA в одиночном разряде и один – в парном. Теперь она будет выступать на международных турнирах под флагом Австралии.

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