Названы продукты, которые могут незаметно привести к набору лишнего веса

Некоторые привычные продукты, не кажущиеся калорийными на первый взгляд, могут способствовать быстрому увеличению массы тела. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Устинова, подчеркнув важность внимательного подхода к рациону, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова рассказала о продуктах, которые могут способствовать незаметному набору лишнего веса. По её словам, в повседневном рационе многих людей встречаются блюда и напитки, калорийность и состав которых часто недооцениваются.

Одним из таких примеров стали фруктовые соки. Диетолог уточнила, что в 100 миллилитрах сока может содержаться от 10 до 15 граммов углеводов, что эквивалентно 2-3 чайным ложкам сахара. Если учитывать, что стандартная порция сока составляет около 350 миллилитров, то она может содержать до десяти ложек сахара. Регулярное употребление таких напитков способно незаметно повлиять на массу тела и общее состояние здоровья.

Также Устинова обратила внимание на замороженные смузи. Несмотря на их репутацию полезных продуктов, они нередко содержат большое количество сахаров, способствующих набору веса.

Отдельно специалист выделила суши и роллы, в частности популярные «Калифорнию» и «Филадельфию». Основной ингредиент этих блюд – рис, богатый углеводами. Порция весом 250 граммов может содержать до 500 килокалорий, поэтому диетолог рекомендует употреблять их в первой половине дня, отдавая предпочтение более легким блюдам вечером.

Кроме того, по словам врача, частое употребление высокоуглеводных блюд, таких как паста, лазанья, плов и макароны с соусами, также может стать причиной нежелательного набора массы тела.

К продуктам, требующим осторожности, диетолог отнесла и готовые завтраки: мюсли, хлопья и гранолу. Особенно это касается вариантов с добавлением орехов и обжаренных в меду злаков, что значительно повышает калорийность блюда. В сочетании с соком такие завтраки могут стать настоящей калорийной ловушкой.

Устинова отметила, что все упомянутые продукты допустимы в рационе, но при их избыточном или слишком частом потреблении возрастает риск набора лишнего веса. Чтобы этого избежать, важно контролировать калорийность питания, соблюдать баланс макронутриентов и выбирать более здоровые продукты.