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29.03.2025, 13:42

Почему ссоры могут быть полезны для отношений – ответ психолога

Новости Мира 0 390

Словесные конфликты между партнёрами не всегда являются признаком проблем – в ряде случаев они могут укреплять отношения. Об этом рассказала психолог Мишель Лено, подчеркнув важность уважительного диалога, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Ссоры и эмоциональные споры в отношениях могут играть положительную роль, если партнёры подходят к ним с уважением и стремлением к взаимопониманию. Об этом в интервью изданию Daily Mail рассказала психолог Мишель Лено. Специалист уверена, что правильно выстроенные конфликты способны сближать людей.

Психолог отметила, что даже негативный эмоциональный обмен в рамках конфликта может помочь партнёрам лучше понять чувства и ожидания друг друга. Продуктивное выяснение причин ссоры способствует укреплению эмоциональной связи, что является одной из основ крепких и стабильных отношений.

При этом Мишель Лено подчеркнула, что подобный эффект возможен только при соблюдении ряда условий. В первую очередь – при наличии уважительного отношения между партнёрами. Кроме того, важно доводить конфликт до логического завершения и не оставлять проблемные вопросы нерешёнными. В противном случае, предупредила она, напряжённость в паре лишь усилится, а недопонимание может перейти в хроническую форму.

Также специалист посоветовала быть внимательнее к выражениям в разгар ссоры. Даже в момент сильных эмоций важно сохранять контроль над словами, чтобы не нанести друг другу глубоких обид. По её мнению, после конфликта полезно ещё раз обсудить, что именно стало причиной разногласий и какие чувства переживались во время спора.

Хотя пересказывать детали горячей дискуссии и делиться эмоциями может показаться неразумным, иногда это необходимо, чтобы по-настоящему понять, почему произошёл конфликт, - добавила психолог.

Таким образом, грамотно и с уважением проведённый разговор, даже если он начинается с разногласий, способен стать инструментом для сближения и улучшения взаимопонимания в паре.

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