В США ликвидируют агентство USAID – официально

Госдепартамент США официально уведомил Конгресс о ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Реорганизация будет завершена к 1 июля 2025 года, часть программ перейдёт под управление госдепа. Решение связано с критикой эффективности агентства и стремлением оптимизировать внешнеполитические расходы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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По данным Deutsche Welle, государственный департамент США официально проинформировал Конгресс о намерении распустить Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства, опубликованном 28 марта.

Согласно заявлению госдепа, реорганизация будет завершена к 1 июля текущего года. Часть функций агентства, включая реализацию стратегических программ помощи, перейдёт под прямой контроль осдепартамента.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя принятое решение, отметил, что эффективно организованная иностранная помощь может способствовать защите национальных интересов, обеспечению безопасности границ и укреплению отношений с союзниками. Однако, по его словам, агентство USAID «давно отошло от своей первоначальной миссии», из-за чего достигнутые результаты оказались недостаточными, а финансовые затраты – чрезмерными.

По информации агентства Reuters, сотрудникам USAID было направлено уведомление от департамента государственной эффективности (DOGE), возглавляемого Илоном Маском. В документе говорится, что все должности, не предусмотренные действующим законодательством, подлежат ликвидации. В ближайшее время персоналу будут разосланы письма с предложением о добровольном увольнении в период с июля по сентябрь 2025 года.

DOGE уточняет, что госдепартамент возьмёт на себя ключевые программы помощи, ранее находившиеся в ведении USAID, однако автоматического перевода сотрудников в новую структуру не предусмотрено. Планируется проведение отдельного и независимого процесса найма.

Напомним, что 20 января, в первый день своего президентства, Дональд Трамп распорядился заморозить финансирование программ USAID сроком на 90 дней. Это решение было принято для оценки соответствия деятельности агентства американским ценностям и внешнеполитическим приоритетам. Впоследствии, по итогам проверки, Вашингтон отменил 83 процента действующих программ агентства.

Согласно данным портала Finprom.kz, в период с 2014 по 2024 год Казахстан получил от USAID помощь на общую сумму 151,8 миллиона долларов США.