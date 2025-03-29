Инстасамка хочет купить футбольный клуб за 300 млн рублей

Известная российская блогерша и рэперша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, выразила намерение приобрести футбольный клуб совместно с мужем – продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken), передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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По данным Telegram-канал Mash, Инстасамка совместно с Moneyken намерена приобрести футбольный клуб.

Уточняется, решение о покупке футбольного клуба продиктовано личной заинтересованностью Еропкина, который с детства увлекается футболом. Планируется, что супруги будут не просто владельцами, но и примут участие в управлении – в частности, займутся трансферной политикой: определять, каких игроков оставить в составе, а с кем расстаться, а также рассматривать потенциальные приобретения.

Оценочная стоимость футбольного клуба составляет 300 миллионов рублей. Детали потенциальной сделки пока не раскрываются.

К слову, в марте Telegram-канал PostNews сообщил, что Олег Еропкин допустил почти 300 нарушений правил дорожного движения в течение восьми месяцев. Все они зарегистрированы на его автомобиль Lamborghini Urus 2021 года выпуска, приобретённый в июле 2024 года. Среди нарушений – 248 случаев превышения скорости, 23 случая езды по выделенной полосе и 13 эпизодов несоблюдения дорожных знаков и разметки.

Дарья Зотеева и Олег Еропкин официально зарегистрировали брак в ноябре 2021 года.