Какие китайские автомобили попали под налог на роскошь в России

Минпромторг России обновил перечень автомобилей, на которые распространяется повышенный транспортный налог, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало обновлённую редакцию списка транспортных средств, подпадающих под так называемый налог на роскошь. Повышенный налог взимается с автомобилей, стоимость которых превышает установленный порог, и ежегодно корректируется с учётом цен и рыночной ситуации.

Согласно данным Минпромторга, в перечень 2025 года вошли 252 модели автомобилей. Помимо традиционных представителей премиум-сегмента – таких как Audi, Bentley, Aston Martin, Mercedes-Benz, Land Rover и Rolls-Royce – в список попали и ряд китайских автомобилей, чья стоимость также превышает установленный лимит.

Среди китайских моделей, попавших под налог, оказались: