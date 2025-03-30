Британские учёные опровергли главный миф о смартфонах

Новое исследование показало, что наличие смартфона рядом не является главной причиной отвлечённости, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Исследователи из Великобритании развенчали распространённое представление о том, что смартфоны мешают сосредоточенности. Учёные пришли к выводу, что присутствие мобильного телефона рядом с пользователем не влияет существенно на уровень концентрации. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Computer Science.

Эксперимент проводился с участием 22 добровольцев. В течение двух дней они находились в звукоизолированной комнате по пять часов ежедневно, выполняя различные задания с использованием ноутбука и смартфона. В первый день смартфон лежал на столе рядом с участником, во второй – на расстоянии полутора метров. Все уведомления на устройствах были включены, а поведение участников не ограничивалось.

Как поясняют исследователи, они предполагали, что удаление телефона из поля зрения должно снизить количество отвлечений. Однако полученные данные показали обратное: несмотря на уменьшение частоты использования смартфона, участники компенсировали это активностью на ноутбуке, переключаясь на развлекательные сайты и приложения. Таким образом, общее время, потраченное на отвлечения, почти не изменилось.

Авторы исследования подчёркивают, что главная причина потери концентрации заключается не в самом смартфоне, а в поведенческом паттерне – привычке быстро менять фокус внимания. Смартфон лишь один из удобных инструментов, к которому легко обратиться даже без конкретной цели. Если его убрать, человек просто находит другую форму цифрового отвлечения.

Учёные отмечают, что полностью исключить такие факторы невозможно, однако ими можно управлять. Среди рекомендаций – отключение уведомлений, ограничение доступа к определённым приложениям и использование режимов фокусировки. Особенно важно развивать навыки самоконтроля у подростков, которые только начинают осваивать умение управлять своим вниманием в цифровом мире.