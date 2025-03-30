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29.03.2025, 21:12

Глобальная засуха: учёные заявили о катастрофическом снижении запасов воды

Новости Мира 0 523

Несмотря на периодические ливни и наводнения, Земля сталкивается с беспрецедентной потерей водных ресурсов. Учёные-гидрологи заявляют: планета теряет влагу с тревожной скоростью, и последствия этого процесса могут оказаться катастрофическими для экосистем, сельского хозяйства и жизни миллиардов людей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

По данным специалистов, за последние 20 лет объём утраченной влаги в почвах, реках, озёрах, ледниках и снежных покровах превысил 2 600 гигатонн. Для сравнения: это вдвое больше, чем объём растаявшего за четыре года льда в Гренландии. Основная часть этой влаги уходит в океан, тем самым способствуя его дальнейшему подъёму и усугубляя последствия изменения климата.

Исследование, опубликованное в журнале Science, подчёркивает: даже несмотря на локальные обильные осадки, запасы подземных вод восстанавливаются слишком медленно. Почва теряет способность удерживать влагу, что приводит к росту числа засух, снижению урожайности и истощению природных ресурсов.

Гидрологи отмечают, что причиной столь стремительных изменений является глобальное потепление и рост концентрации парниковых газов. Повышение температуры усиливает испарение влаги с поверхности земли, а это значит, что в обозримом будущем процесс, скорее всего, не замедлится.

Если человечество не предпримет решительных мер по сокращению выбросов и не пересмотрит модель потребления пресной воды, ситуация может стать необратимой. Угроза дефицита воды становится всё более реальной и может в ближайшие десятилетия затронуть миллиарды людей по всему миру.

Учёные считают свои выводы серьёзным предупреждением и призывают к срочным действиям на глобальном уровне.

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