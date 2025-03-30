Невеста основателя Amazon выпила кофе из кружки за 2,8 млн тенге

Лорен Санчес, невеста основателя Amazon Джеффа Безоса, привлекла внимание СМИ, выпив кофе из дизайнерской кружки стоимостью $5570. Элитный аксессуар от бренда Balenciaga стал предметом обсуждения после появления пары на прогулке, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.
Американская журналистка Лорен Санчес, являющаяся невестой основателя корпорации Amazon Джеффа Безоса, вновь оказалась в центре внимания. Как сообщает Daily Mail, 54-летняя телеведущая появилась на прогулке с дизайнерской кружкой для кофе от модного дома Balenciaga, стоимость которой составляет $5570.
Лорен Санчес и Джефф Безос находятся в отношениях с 2019 года. На момент начала романа оба состояли в браках, однако вскоре подали на развод и официально объявили о своих отношениях. С тех пор пара регулярно появляется на светских мероприятиях и привлекает внимание публики своим образом жизни.
В мае 2023 года Безос сделал предложение Санчес во время круиза на собственной суперяхте Koru. В это же время пара посетила Каннский кинофестиваль, где журналисты заметили на руке Лорен кольцо с бриллиантом весом около 20 карат.
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