Невеста основателя Amazon выпила кофе из кружки за 2,8 млн тенге

Лорен Санчес, невеста основателя Amazon Джеффа Безоса, привлекла внимание СМИ, выпив кофе из дизайнерской кружки стоимостью $5570. Элитный аксессуар от бренда Balenciaga стал предметом обсуждения после появления пары на прогулке, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото с сайта dailymail.co.uk

Американская журналистка Лорен Санчес, являющаяся невестой основателя корпорации Amazon Джеффа Безоса, вновь оказалась в центре внимания. Как сообщает Daily Mail, 54-летняя телеведущая появилась на прогулке с дизайнерской кружкой для кофе от модного дома Balenciaga, стоимость которой составляет $5570.

Лорен Санчес и Джефф Безос находятся в отношениях с 2019 года. На момент начала романа оба состояли в браках, однако вскоре подали на развод и официально объявили о своих отношениях. С тех пор пара регулярно появляется на светских мероприятиях и привлекает внимание публики своим образом жизни.

В мае 2023 года Безос сделал предложение Санчес во время круиза на собственной суперяхте Koru. В это же время пара посетила Каннский кинофестиваль, где журналисты заметили на руке Лорен кольцо с бриллиантом весом около 20 карат.