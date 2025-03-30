Киев ведет переговоры с Вашингтоном о пересмотре соглашения о недрах и условиях помощи

Украинские чиновники провели видеозвонок с американскими коллегами для обсуждения последнего проекта соглашения о недрах. В ходе разговора юристы США не исключили возможного конфликта соглашения с целями Украины по членству в ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не считает американскую помощь долгом, об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Bloomberg .

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Как сообщает агентство, в пятницу украинские чиновники провели видеозвонок с американскими коллегами, в том числе обсудили с юристами разъяснения относительно последнего проекта соглашения о недрах. По словам источника Bloomberg, представители США не отрицали возможность потенциального конфликта между соглашением и стремлениями Украины к членству в Европейском Союзе. Это указывает на то, что Вашингтон может быть открыт к обсуждению изменений в текущих договоренностях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом в рамках подписания соглашения о недрах с США. Администрация Дональда Трампа в свою очередь вернула в соглашение требование к Украине возместить всю помощь, оказанную США после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Зеленский, однако, отметил, что Украина готова возмещать США будущую помощь, если администрация Трампа будет ее предоставлять.

Таким образом, вопросы о пересмотре соглашения и условиях помощи остаются в центре внимания украинских властей, что может оказать значительное влияние на дальнейшие отношения между Киевом и Вашингтоном.