18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.42
542.08
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.03.2025, 09:19

Киев ведет переговоры с Вашингтоном о пересмотре соглашения о недрах и условиях помощи

Новости Мира 0 309

Украинские чиновники провели видеозвонок с американскими коллегами для обсуждения последнего проекта соглашения о недрах. В ходе разговора юристы США не исключили возможного конфликта соглашения с целями Украины по членству в ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не считает американскую помощь долгом, об этом сообщает  Lada.kz со ссылкой на Bloomberg.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

 Как сообщает агентство, в пятницу украинские чиновники провели видеозвонок с американскими коллегами, в том числе обсудили с юристами разъяснения относительно последнего проекта соглашения о недрах. По словам источника Bloomberg, представители США не отрицали возможность потенциального конфликта между соглашением и стремлениями Украины к членству в Европейском Союзе. Это указывает на то, что Вашингтон может быть открыт к обсуждению изменений в текущих договоренностях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом в рамках подписания соглашения о недрах с США. Администрация Дональда Трампа в свою очередь вернула в соглашение требование к Украине возместить всю помощь, оказанную США после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Зеленский, однако, отметил, что Украина готова возмещать США будущую помощь, если администрация Трампа будет ее предоставлять.

Таким образом, вопросы о пересмотре соглашения и условиях помощи остаются в центре внимания украинских властей, что может оказать значительное влияние на дальнейшие отношения между Киевом и Вашингтоном.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…