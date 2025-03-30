Отказ от интернета может вернуть мозгу 10 лет молодости

Недавнее исследование показало, что отказ от использования интернета может привести к омоложению мозга на целых 10 лет. Ученые обнаружили, что подобное решение положительно сказывается на когнитивных функциях и общей психической активности. Эти результаты подчеркивают важность контроля за временем, проведенным в сети,сообщает Lada.kz. со ссылкой на Science Blog.
Согласно новым данным, отказ от интернета может значительно улучшить состояние мозга, продлевая его «молодость» на 10 лет. Исследование, проведенное группой ученых, выявило, что избыточное использование онлайн-ресурсов оказывает негативное влияние на когнитивные функции, что, в свою очередь, может привести к преждевременному старению мозга.
В исследовании участвовали 467 человек из США и Канады: в течение месяца они отключались от интернета с помощью специального приложения, полностью блокирующего доступ ко всем онлайн-ресурсам, но разрешающее звонки и текстовые сообщения.
Однако придерживаться цифровой диеты оказалось непросто. Из первоначальных 467 участников, согласившихся на эксперимент, только 119 смогли сохранить интернет-блокировку по крайней мере в течение 10 из 14 дней.
Ученые отмечают, что время, проведенное в интернете, связано с уменьшением внимания и ухудшением памяти. В результате отказа от постоянного доступа к онлайн-контенту участники исследования продемонстрировали улучшение в области концентрации, запоминания информации и общей умственной активности. Эти результаты подчеркивают важность сбалансированного подхода к использованию технологий в повседневной жизни.
Таким образом, исследование поднимает важные вопросы о влиянии интернета на умственное здоровье и предлагает рассмотреть возможность ограничения времени, проводимого в сети, для поддержания когнитивных функций на высоком уровне.
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