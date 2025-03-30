18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.42
542.08
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.03.2025, 09:33

Отказ от интернета может вернуть мозгу 10 лет молодости

Новости Мира 0 613

Недавнее исследование показало, что отказ от использования интернета может привести к омоложению мозга на целых 10 лет. Ученые обнаружили, что подобное решение положительно сказывается на когнитивных функциях и общей психической активности. Эти результаты подчеркивают важность контроля за временем, проведенным в сети,сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Science Blog.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Согласно новым данным, отказ от интернета может значительно улучшить состояние мозга, продлевая его «молодость» на 10 лет. Исследование, проведенное группой ученых, выявило, что избыточное использование онлайн-ресурсов оказывает негативное влияние на когнитивные функции, что, в свою очередь, может привести к преждевременному старению мозга.

В исследовании участвовали 467 человек из США и Канады: в течение месяца они отключались от интернета с помощью специального приложения, полностью блокирующего доступ ко всем онлайн-ресурсам, но разрешающее звонки и текстовые сообщения.

Однако придерживаться цифровой диеты оказалось непросто. Из первоначальных 467 участников, согласившихся на эксперимент, только 119 смогли сохранить интернет-блокировку по крайней мере в течение 10 из 14 дней.

Ученые отмечают, что время, проведенное в интернете, связано с уменьшением внимания и ухудшением памяти. В результате отказа от постоянного доступа к онлайн-контенту участники исследования продемонстрировали улучшение в области концентрации, запоминания информации и общей умственной активности. Эти результаты подчеркивают важность сбалансированного подхода к использованию технологий в повседневной жизни.

Таким образом, исследование поднимает важные вопросы о влиянии интернета на умственное здоровье и предлагает рассмотреть возможность ограничения времени, проводимого в сети, для поддержания когнитивных функций на высоком уровне.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…