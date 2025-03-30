Отказ от интернета может вернуть мозгу 10 лет молодости

Недавнее исследование показало, что отказ от использования интернета может привести к омоложению мозга на целых 10 лет. Ученые обнаружили, что подобное решение положительно сказывается на когнитивных функциях и общей психической активности. Эти результаты подчеркивают важность контроля за временем, проведенным в сети,сообщает Lada.kz . со ссылкой на Science Blog .

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Согласно новым данным, отказ от интернета может значительно улучшить состояние мозга, продлевая его «молодость» на 10 лет. Исследование, проведенное группой ученых, выявило, что избыточное использование онлайн-ресурсов оказывает негативное влияние на когнитивные функции, что, в свою очередь, может привести к преждевременному старению мозга.

В исследовании участвовали 467 человек из США и Канады: в течение месяца они отключались от интернета с помощью специального приложения, полностью блокирующего доступ ко всем онлайн-ресурсам, но разрешающее звонки и текстовые сообщения.

Однако придерживаться цифровой диеты оказалось непросто. Из первоначальных 467 участников, согласившихся на эксперимент, только 119 смогли сохранить интернет-блокировку по крайней мере в течение 10 из 14 дней.

Ученые отмечают, что время, проведенное в интернете, связано с уменьшением внимания и ухудшением памяти. В результате отказа от постоянного доступа к онлайн-контенту участники исследования продемонстрировали улучшение в области концентрации, запоминания информации и общей умственной активности. Эти результаты подчеркивают важность сбалансированного подхода к использованию технологий в повседневной жизни.

Таким образом, исследование поднимает важные вопросы о влиянии интернета на умственное здоровье и предлагает рассмотреть возможность ограничения времени, проводимого в сети, для поддержания когнитивных функций на высоком уровне.