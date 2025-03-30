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30.03.2025, 10:05

С 1 апреля иностранные водительские удостоверения больше нельзя будет использовать в России

Новости Мира 0 4 609

Иностранные граждане, а также россияне, получившие вид на жительство или гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить свои иностранные водительские удостоверения на российские. Об этом РИА Новости сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский, передает Lada.kz

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Изменения связаны с поправками, внесёнными в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в 2023 году. Согласно новым требованиям, с 1 апреля 2024 года начинается отсчёт переходного периода: через год, то есть с 1 апреля 2025 года, иностранные водительские удостоверения будут признаны недействительными для управления транспортными средствами на территории России.

«До указанной даты предусмотрен упрощённый порядок замены водительских прав — без необходимости сдачи экзаменов. Однако после 1 апреля 2025 года за управление транспортом с иностранным удостоверением нарушителю будет грозить административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей в соответствии со статьёй 12.7 Кодекса об административных правонарушениях», — пояснил Хаминский.

Важно учитывать, что упрощённая процедура действует только до 1 апреля 2024 года. После этой даты для получения российского водительского удостоверения потребуется сдача экзаменов. Для категорий A и B необходимо пройти теоретическую часть, а для категорий C и D — как теоретическую, так и практическую подготовку в автошколе.

Юрист также уточнил, что новые правила касаются не только иностранных граждан, но и тех россиян, которые въехали на территорию России до 1 апреля 2024 года и продолжают пользоваться зарубежными правами.

«Водительские удостоверения, выданные за границей до этой даты, будут считаться недействительными с апреля следующего года. Чтобы избежать штрафов и административных последствий, необходимо своевременно заменить их на российские», — подчеркнул Хаминский.

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