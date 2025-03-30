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30.03.2025, 10:07

В приличном обществе засмеют: в этом слове нет буквы "к", но ее упорно туда вставляют

Новости Мира 0 422

Заказывая кофе в кафе, будьте внимательны: если вы произнесете "экспрессо", то, увы, продемонстрируете свою языковую неграмотность. Название "эспрессо", популярного и бодрящего напитка, стало своеобразным тестом на знание русского языка, сообщает Lada.kz со сылкой на progorod43.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Причина ошибки кроется в схожести слова "эспрессо" со словом "экспресс", которое ассоциируется с быстротой. Многие по аналогии добавляют букву "К" в название кофе, ошибочно связывая его со скоростью приготовления. Это в корне неверно.

Слово "эспрессо" пришло из итальянского языка, от глагола "esprimere", означающего "выжимать" или "выдавливать". Название отражает метод приготовления: горячая вода под давлением "выжимает" вкус и аромат из молотого кофе.

Хотя итальянский "esprimere" имеет латинские корни ("exprimere", где "X" заменена на "SS"), в русский язык слово пришло именно из итальянского, без буквы "К".

Путаница сохраняется до сих пор, и даже в меню некоторых кафе можно встретить ошибочный вариант "экспрессо". Это не только режет слух, но и искажает представление о происхождении напитка. Произношение "эспрессо" стало своеобразным маркером культурного уровня. Ошибка может вызвать насмешки в образованном обществе и среди любителей кофе.

Чтобы не ошибаться, запомните ассоциацию: "эспрессо" связан с давлением (прессом), а не со скоростью (экспрессом). Представьте процесс "выжимания" вкуса из кофе под давлением горячей воды.

Кстати, эспрессо – основа для популярных кофейных напитков, таких как латте, капучино и макиато.

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