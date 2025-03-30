ООН: Жертвы землетрясения в Мьянме страдают из-за дефицита медицинской помощи

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее 28 марта 2025 года в Мьянме, привело к катастрофической нехватке медицинских принадлежностей, что значительно осложняет спасательные операции. По последним данным, число погибших превысило 1 600 человек, более 3 400 получили ранения. Международное сообщество мобилизует усилия для оказания гуманитарной помощи, однако поврежденная инфраструктура и продолжающиеся афтершоки затрудняют проведение спасательных работ, сообщает Lada.kz . со ссылкой на информацию в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

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28 марта 2025 года в 12:50 по местному времени в округе Сикайн, недалеко от города Мандалай, произошло землетрясение магнитудой 7,7. Это стало самым мощным землетрясением в Мьянме за последние 80 лет. Подземные толчки ощущались в соседних странах — Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. После основного удара последовало более ста афтершоков, самый сильный из которых достиг магнитуды 6,7.

По данным властей Мьянмы, число погибших достигло 1 644 человек, более 3 400 получили ранения, и 139 считаются пропавшими без вести. В Таиланде сообщается о 17 погибших, большинство из которых стали жертвами обрушения строящегося небоскреба в Бангкоке. В результате землетрясения разрушены тысячи зданий, повреждены дороги, мосты, линии электропередачи и другие объекты инфраструктуры. Многие больницы были серьёзно повреждены или полностью разрушены, что значительно ограничивает возможности оказания медицинской помощи пострадавшим.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает о критической нехватке медицинских ресурсов, включая травматологические наборы, пакеты для крови, анестезию, жизненно важные лекарства и палатки для медиков. Повреждённая инфраструктура и перебои в телекоммуникациях мешают доставке гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие регионы.

Международное сообщество откликнулось на призыв о помощи: ООН выделила 5 миллионов долларов на экстренные нужды, Европейский союз предоставил 2,5 миллиона евро. Китай, Россия, Индия и США направили спасательные команды, полевые госпитали и гуманитарные грузы. Однако проведение спасательных операций осложняется продолжающимися вооружёнными столкновениями между правительственными силами и вооружёнными оппозиционными группировками.

Несмотря на все усилия, ситуация остаётся критической. Представители гуманитарных организаций подчёркивают, что только скоординированные действия и оперативная помощь могут предотвратить дальнейшие человеческие потери и облегчить страдания десятков тысяч пострадавших жителей Мьянмы.