Чего точно не должно быть в составе колбасы: 4 признака, которые должны насторожить

В условиях современного изобилия на прилавках супермаркетов выбрать по-настоящему вкусную и безопасную колбасу становится всё сложнее. Множество брендов, разнообразие упаковок и соблазнительные ценники сбивают с толку даже самых внимательных покупателей. Как правило, при выборе мясной продукции люди ориентируются на внешний вид и цену, а также предпочитают знакомые торговые марки. Однако специалисты уверяют: первое, на что действительно стоит обращать внимание, — это состав, передает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Михаил Рукавец, руководитель технологического направления R&D группы «Черкизово», рассказал, как отличить качественную колбасу от продукции сомнительного содержания. По его словам, хороший колбасный продукт содержит белок, витамины группы B и важные микроэлементы. Однако даже самая качественная колбаса не должна становиться основой ежедневного рациона: это лишь дополнение к полноценному питанию, а не его замена.

Ключевым компонентом качественной колбасы, по словам эксперта, является мясо — и именно оно должно стоять на первом месте в списке ингредиентов на упаковке. Чем выше его содержание, тем лучше. Лучшей считается колбаса категории «А» — в ней доля мяса составляет более 60%. В колбасах категории «B» — от 40 до 60%, и этот вариант уже уступает по питательной ценности.

Также стоит обращать внимание на добавки. Признаком добросовестного производства являются натуральные специи и пряности. При этом допустимо наличие консерванта — нитрита натрия (Е250), используемого в небольших количествах для предотвращения размножения вредных бактерий. В составе качественной колбасы могут присутствовать аскорбиновая кислота (Е300), молоко или яичный меланж — все эти ингредиенты являются безопасными.

А вот от колбасы с искусственными красителями, избыточным содержанием соли, сахара и потенциальных аллергенов лучше отказаться. Такие продукты могут негативно повлиять на здоровье при регулярном употреблении.

Дополнительные признаки хорошей колбасы — это плотная, сухая оболочка без трещин, ровный цвет от розового до красно-коричневого и однородная структура среза. Наличие желеобразных участков, избыточной влаги или неоднородности в массе — сигнал о низком качестве продукта.

Таким образом, при выборе колбасы стоит включать не только вкусовые предпочтения, но и критический взгляд на состав. Осознанный подход к покупке поможет сохранить здоровье и наслаждаться действительно качественными продуктами.