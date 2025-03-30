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30.03.2025, 14:30

Как избежать ловушек при снятии наличных: советы экспертов

Новости Мира 0 507

Современные мошенники постоянно совершенствуют методы обмана, и даже привычные операции с банкоматом могут стать причиной финансовых потерь. Одна из распространенных ошибок — неправильное завершение сеанса, что может предоставить злоумышленникам доступ к вашему счету. Эксперты призывают быть внимательными и соблюдать простые правила безопасности при использовании банкоматов, сообщает Lada.kz. со ссылкой на lenta.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

После совершения операции, банкомат предлагает выбор: "Напечатать чек", "Выполнить новую операцию" или "Завершить сессию". В спешке многие забывают нажать последнюю кнопку. Думают, что банкомат автоматически прекращает работу после выдачи денег. Однако некоторые модели остаются активными еще несколько секунд. Следующий пользователь может получить доступ к вашей учетной записи.

Помимо этого, существуют и другие риски при использовании банкоматов:

  • Оставленные чеки. Чеки содержат информацию о сумме операции, части номера карты и текущем балансе. Эти данные могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических действий.​

  • Фальшивые банкоматы. Некоторые мошенники устанавливают устройства, внешне неотличимые от настоящих, но предназначенные для кражи данных пользователей.​

  • Скимминговые накладки. Специальные устройства, устанавливаемые на картоприемник или клавиатуру банкомата, способны перехватывать PIN-код и данные карты.​

  • Методы отвлечения. Злоумышленники могут отвлечь ваше внимание во время операции, позволяя сообщнику совершить манипуляции с банкоматом или вашей картой.​

Чтобы защитить себя от подобных угроз, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

  1. Всегда нажимайте кнопку «Завершить сессию» после завершения операций и перед тем, как отойти от банкомата.​

  2. Осматривайте банкомат на наличие посторонних элементов. Любые накладки, дополнительные устройства или скрытые камеры должны вызывать подозрение.​

  3. Уничтожайте чеки сразу после получения. Не оставляйте их в банкомате или поблизости.​

  4. Пользуйтесь банкоматами в безопасных местах. Предпочтительно снимать наличные в отделениях банков или крупных торговых центрах, где выше уровень безопасности.​

  5. Регулярно меняйте PIN-код. Периодическая смена PIN-кода снижает риски, даже если данные вашей карты были скомпрометированы.​

Соблюдение этих простых правил поможет защитить ваши финансовые средства и личные данные от мошеннических действий при использовании банкоматов.

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