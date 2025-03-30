Как избежать ловушек при снятии наличных: советы экспертов

Современные мошенники постоянно совершенствуют методы обмана, и даже привычные операции с банкоматом могут стать причиной финансовых потерь. Одна из распространенных ошибок — неправильное завершение сеанса, что может предоставить злоумышленникам доступ к вашему счету. Эксперты призывают быть внимательными и соблюдать простые правила безопасности при использовании банкоматов, сообщает Lada.kz. со ссылкой на lenta.ru.
После совершения операции, банкомат предлагает выбор: "Напечатать чек", "Выполнить новую операцию" или "Завершить сессию". В спешке многие забывают нажать последнюю кнопку. Думают, что банкомат автоматически прекращает работу после выдачи денег. Однако некоторые модели остаются активными еще несколько секунд. Следующий пользователь может получить доступ к вашей учетной записи.
Помимо этого, существуют и другие риски при использовании банкоматов:
Оставленные чеки. Чеки содержат информацию о сумме операции, части номера карты и текущем балансе. Эти данные могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических действий.
Фальшивые банкоматы. Некоторые мошенники устанавливают устройства, внешне неотличимые от настоящих, но предназначенные для кражи данных пользователей.
Скимминговые накладки. Специальные устройства, устанавливаемые на картоприемник или клавиатуру банкомата, способны перехватывать PIN-код и данные карты.
Методы отвлечения. Злоумышленники могут отвлечь ваше внимание во время операции, позволяя сообщнику совершить манипуляции с банкоматом или вашей картой.
Чтобы защитить себя от подобных угроз, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
Всегда нажимайте кнопку «Завершить сессию» после завершения операций и перед тем, как отойти от банкомата.
Осматривайте банкомат на наличие посторонних элементов. Любые накладки, дополнительные устройства или скрытые камеры должны вызывать подозрение.
Уничтожайте чеки сразу после получения. Не оставляйте их в банкомате или поблизости.
Пользуйтесь банкоматами в безопасных местах. Предпочтительно снимать наличные в отделениях банков или крупных торговых центрах, где выше уровень безопасности.
Регулярно меняйте PIN-код. Периодическая смена PIN-кода снижает риски, даже если данные вашей карты были скомпрометированы.
Соблюдение этих простых правил поможет защитить ваши финансовые средства и личные данные от мошеннических действий при использовании банкоматов.
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