Домашняя овчарка откусила 87-летней жительнице Адыгеи нос, губу и щеку

В Адыгее произошло чрезвычайное происшествие — домашняя овчарка напала на 87-летнюю женщину и нанесла ей тяжелейшие травмы лица, сообщает Lada.kz со ссылкой на в Telegram -канале Краевой клинической больницы № 1 им. С. В. Очаповского в Краснодаре, куда пострадавшую экстренно доставили на лечение.

Фото: Telegram-канал «НИИ-ККБ №1 Краснодар»

Согласно информации медучреждения, в результате нападения собака откусила пенсионерке нос, верхнюю губу и часть щеки. Кроме того, в момент атаки женщина упала и получила перелом бедра.

Хирурги клиники провели экстренную операцию. Команда под руководством заведующего отделением опухолей головы и шеи Гранта Забуняна выполнила сложную микрохирургическую реконструкцию, восстановив анатомическую целостность и кровоснабжение оторванного участка лица.

На данный момент пострадавшая находится в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи прилагают усилия для стабилизации её жизненно важных функций. После этого планируется приступить к лечению перелома бедра.

Это не единственный случай агрессии со стороны собак, произошедший в марте. Ранее, 14 марта, в Санкт-Петербурге корги без намордника напал на женщину, переходившую дорогу на Индустриальном проспекте. Собака укусила её за ногу. Хозяйка питомца проигнорировала замечания пострадавшей и, как утверждается, лишь посоветовала «привязать марлю», сославшись на то, что животное привито.

Подобные инциденты поднимают вопросы не только о безопасности содержания домашних животных, но и о необходимости более строгого контроля за их выгулом в общественных местах.