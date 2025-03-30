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30.03.2025, 17:17

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек

Новости Мира 0 366

Мощное землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее 28 марта 2025 года в Мьянме, привело к гибели более 1 700 человек. Более 3 400 получили ранения, около 300 числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб инфраструктуре страны, осложняя проведение спасательных операций, сообщает  Lada.kz со ссылкой на ​РИА Новости.

Фото xinhuanet.com
Фото xinhuanet.com

По данным Государственного административного совета Мьянмы, число погибших достигло 1 644 человек, более 3 400 получили ранения, а 139 считаются пропавшими без вести. В столице Таиланда, Бангкоке, в результате обрушения строящегося здания погибли 17 человек, 32 получили травмы, судьба еще 83 остается неизвестной.​

Метеорологический департамент Таиланда зафиксировал 168 афтершоков после основного землетрясения, с магнитудами от 1,0 до 7,0, большинство из которых были менее 5,0. Специалисты связывают разрушительное землетрясение с движением тектонических плит в зоне разлома Сагайн

Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб инфраструктуре Мьянмы: разрушены тысячи зданий, повреждены дороги, мосты и линии электропередач. Многие медицинские учреждения оказались разрушены или получили серьезные повреждения, что значительно осложняет оказание помощи пострадавшим.​

Международное сообщество выразило готовность оказать помощь Мьянме. Организация Объединенных Наций выделила $5 миллионов на экстренные нужды, Европейский Союз предоставил €2,5 миллиона, а страны, включая Китай, Россию, Индию и США, направили спасательные команды и гуманитарную помощь.​

Однако продолжающиеся афтершоки и поврежденная инфраструктура затрудняют проведение спасательных операций и доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы. Власти и международные организации призывают к скоординированным усилиям для предотвращения дальнейших человеческих потерь и скорейшего восстановления пострадавших регионов.

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