Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек

Мощное землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее 28 марта 2025 года в Мьянме, привело к гибели более 1 700 человек. Более 3 400 получили ранения, около 300 числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб инфраструктуре страны, осложняя проведение спасательных операций, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным Государственного административного совета Мьянмы, число погибших достигло 1 644 человек, более 3 400 получили ранения, а 139 считаются пропавшими без вести. В столице Таиланда, Бангкоке, в результате обрушения строящегося здания погибли 17 человек, 32 получили травмы, судьба еще 83 остается неизвестной.
Метеорологический департамент Таиланда зафиксировал 168 афтершоков после основного землетрясения, с магнитудами от 1,0 до 7,0, большинство из которых были менее 5,0. Специалисты связывают разрушительное землетрясение с движением тектонических плит в зоне разлома Сагайн
Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб инфраструктуре Мьянмы: разрушены тысячи зданий, повреждены дороги, мосты и линии электропередач. Многие медицинские учреждения оказались разрушены или получили серьезные повреждения, что значительно осложняет оказание помощи пострадавшим.
Международное сообщество выразило готовность оказать помощь Мьянме. Организация Объединенных Наций выделила $5 миллионов на экстренные нужды, Европейский Союз предоставил €2,5 миллиона, а страны, включая Китай, Россию, Индию и США, направили спасательные команды и гуманитарную помощь.
Однако продолжающиеся афтершоки и поврежденная инфраструктура затрудняют проведение спасательных операций и доставку гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы. Власти и международные организации призывают к скоординированным усилиям для предотвращения дальнейших человеческих потерь и скорейшего восстановления пострадавших регионов.
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