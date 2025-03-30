Сергей Бурунов честно рассказал о трудном периоде жизни и алкогольной зависимости

Актёр Сергей Бурунов стал гостем нового выпуска подкаста Dreamcast, где поделился своими откровенными размышлениями о трудном жизненном этапе, связанном с алкогольной зависимостью. По словам артиста, в определённый момент злоупотребление спиртным стало реальной угрозой его жизни и карьере, сообщает Lada.kz

Фото: кадр из сериала "Полицейский с Рублёвки" (12+)

Бурунов признался, что с 2013 по 2015 годы переживал затяжную депрессию. В этот период многие его творческие проекты были приостановлены, что усилило чувство невостребованности и профессиональной нереализованности. Финансовые трудности усугубляли ситуацию. Пытаясь справиться с внутренней болью и отчаянием, актёр начал всё чаще обращаться к алкоголю.

«Были моменты, когда я уже махнул на себя рукой, пил без меры и уходил вглубь своего отчаяния. Но даже тогда где-то внутри теплилась надежда», — признался Сергей.

Переломный момент наступил, когда он, наливая очередной стакан, вдруг осознал: алкоголь полностью завладел его волей. Это стало для него тревожным сигналом. Он ясно увидел, что продолжение такого образа жизни ведёт к трагическому финалу.

Сумев осознать серьёзность происходящего, Бурунов решил кардинально изменить свою жизнь. Он взял курс на восстановление: отказался от спиртного, стал соблюдать режим сна и начал следить за здоровьем. Актёр отметил, что до сих пор избегает съёмок в ночное время — ради внутреннего равновесия и сохранения ментального здоровья.

В завершение Бурунов обратился к тем, кто сталкивается с зависимостями, с важным посланием: не отчаиваться и обязательно искать помощь. Он подчеркнул, что алкоголь способен буквально разрушить жизнь — и физически, и духовно.