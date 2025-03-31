Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тихом океане

Сегодня 30 марта 2025 года у побережья Королевства Тонга в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился примерно в 100 километрах к северо-востоку от главного острова Тонгатапу. Центр предупреждения о цунами в Тихом океане сообщил о возможности опасных волн на побережьях, расположенных в радиусе 300 километров от эпицентра, сообщает Lada.kz по информации Tengrinews.kz .

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Согласно данным Геологической службы США, землетрясение произошло 30 марта 2025 года в 1:18 по местному времени. Эпицентр находился на глубине около 10 километров под морским дном, примерно в 100 километрах к северо-востоку от главного острова Тонгатапу. Подземные толчки ощущались на всей территории Тонга и в соседних островных государствах.

Центр предупреждения о цунами в Тихом океане выпустил предупреждение о возможных опасных волнах для побережий, расположенных в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения. Жителям прибрежных районов было рекомендовано немедленно переместиться на возвышенности и соблюдать меры предосторожности. Спустя несколько часов предупреждение было снято, так как угроза цунами миновала.

По состоянию на данный момент сообщений о жертвах или значительных разрушениях не поступало. Власти Тонга продолжают оценку ситуации и призывают население сохранять бдительность из-за возможных афтершоков.

Тонга, состоящая из 171 острова с населением около 100 000 человек, расположена более чем в 3 500 километрах от восточного побережья Австралии. Регион находится в сейсмически активной зоне, известной как Тихоокеанское огненное кольцо, где часто фиксируются землетрясения и извержения вулканов.

В январе 2022 года Тонга уже пострадала от мощного извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое вызвало цунами и нанесло значительный ущерб инфраструктуре страны.

Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе, предупреждая о возможности повторных толчков и необходимости соблюдения мер предосторожности.