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31.03.2025, 07:18

Кровавый кашель, высокая температура: что известно о новом вирусе в России

Новости Мира 0 985

Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о случаях заражения неизвестной инфекцией, сопровождающейся кровавым кашлем и высокой температурой. Информация о якобы новом вирусе была впервые опубликована в Telegram-канале SHOT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

По данным канала, заболевшие демонстрируют симптомы тяжелого респираторного заболевания, при этом тесты на грипп и коронавирус оказываются отрицательными.

Реакция Роспотребнадзора

В официальном заявлении пресс-службы ведомства говорится, что специалисты запросили у администрации Telegram-канала всю имеющуюся информацию, связанную с публикацией о вспышке неизвестного вируса.

«Специалисты Роспотребнадзора взяли под контроль сообщения о случаях заболевания, предположительно вызванного неизвестным вирусом, распространенные в одном из Telegram-каналов. В настоящее время ведется сбор и анализ сведений», — заявили в ведомстве.

Что говорят врачи

Медики, комментируя ситуацию, подчеркивают: на данный момент в России не зафиксировано появления новых инфекционных заболеваний. Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов уверен, что речь идет, скорее всего, о пневмонии, которая может сопровождаться тяжелыми симптомами, включая кашель с примесью крови.

«Мы не наблюдаем ничего нового в рамках мониторинга Роспотребнадзора. Симптоматика больше всего напоминает осложненные случаи гриппа, сопровождающиеся воспалением легких», — пояснил Осипов в эфире телеканала «Звезда».

Врач также допустил, что описанные симптомы могут быть схожи с проявлениями туберкулеза.

Схожего мнения придерживается и иммунолог Владимир Болибок. По его словам, кровохарканье и высокая температура чаще всего свидетельствуют не о новом вирусе, а о бактериальной инфекции.

«Такая клиническая картина характерна для туберкулеза, коклюша, кори, орнитоза и микоплазменной инфекции. Это бактериальные заболевания, и их необходимо исключить в первую очередь», — приводит его слова портал NEWS.ru.

Эксперт также объяснил, почему заболевшие могут получать отрицательные результаты тестов на грипп и COVID-19: по его словам, вирусы зачастую перестают активно циркулировать в слизистых оболочках спустя несколько дней после начала заболевания.

«Для точной диагностики пробы нужно брать в первые три-пять суток болезни. Это особенно актуально для COVID-19 — экспресс-тесты и ПЦР в этот период наиболее достоверны. ПЦР на грипп может оставаться положительным чуть дольше», — отметил Болибок.

Опасения новой пандемии

Сообщения о возможном появлении нового вируса вызывают беспокойство на фоне глобальных предупреждений о вероятности новых пандемий. С момента пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не раз подчеркивала важность готовности к появлению новых, ранее неизвестных инфекций.

Весной 2024 года издание The Guardian опубликовало результаты опроса Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID). Согласно исследованию, большинство специалистов (57%) полагают, что следующую глобальную пандемию, скорее всего, вызовет новый штамм вируса гриппа. Ещё 21% экспертов считают, что угрозу может представлять так называемая «болезнь X» — термин, используемый ВОЗ для обозначения гипотетического, ещё не открытого заболевания с высоким пандемическим потенциалом.

В декабре 2024 года ВОЗ сообщала о вспышке заболевания с неизвестной этиологией в Демократической Республике Конго. По официальным данным, оно унесло жизни более 140 человек. Симптомы напоминали грипп, но происхождение болезни оставалось невыясненным.

В России глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркивала, что «болезнь X» — это лишь теоретическая модель, используемая для подготовки к возможным эпидемиям. На данный момент подтвержденных случаев заражения подобным вирусом в стране нет.

Вывод

Пока нет оснований говорить о появлении нового вируса в России. Специалисты продолжают наблюдение и анализ поступающей информации. Врачи призывают сохранять спокойствие и при появлении тревожных симптомов — особенно при температуре и кашле с примесью крови — обращаться за медицинской помощью и проходить полное обследование.

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