Названы два главных полезных свойства огуречного рассола

Огуречный рассол — это не просто жидкость из банки с соленьями, а ценный для организма продукт, обладающий рядом полезных свойств. Как рассказала американский диетолог Холидей Дарем в интервью изданию WellnessPulse, эта жидкость может укрепить здоровье кишечника и помочь при обезвоживании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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По словам специалиста, в рассоле, оставшемся после ферментированных (естественно квашеных) огурцов, содержатся пробиотики — полезные микроорганизмы, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Эти бактерии возникают в процессе естественного брожения и способствуют улучшению пищеварения, снижению воспалений и общему укреплению иммунной системы.

Однако Дарем предупреждает: чтобы извлечь максимум пользы из огуречного рассола, важно выбирать продукты, прошедшие именно процесс ферментации, а не маринования. Уксус, часто используемый при мариновании, препятствует развитию полезных бактерий, сводя на нет пробиотический эффект. Более того, тепловая обработка при производстве может уничтожить оставшиеся микроорганизмы. Поэтому при покупке солений стоит обращать внимание на состав и способ приготовления.

Специалист рекомендует выбирать рассол без уксуса, мутноватого цвета, с возможным появлением пузырьков газа при открытии — всё это признаки естественной ферментации.

Помимо пользы для пищеварения, огуречный рассол хорошо утоляет жажду и помогает справиться с последствиями обезвоживания. Благодаря высокому содержанию электролитов — натрия, калия и магния — он эффективно восстанавливает водно-солевой баланс. По словам Дарем, по этому показателю натуральный рассол может сравниться с популярными спортивными напитками.