18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.44
545.65
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.03.2025, 07:40

Названы два главных полезных свойства огуречного рассола

Новости Мира 0 804

Огуречный рассол — это не просто жидкость из банки с соленьями, а ценный для организма продукт, обладающий рядом полезных свойств. Как рассказала американский диетолог Холидей Дарем в интервью изданию WellnessPulse, эта жидкость может укрепить здоровье кишечника и помочь при обезвоживании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По словам специалиста, в рассоле, оставшемся после ферментированных (естественно квашеных) огурцов, содержатся пробиотики — полезные микроорганизмы, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Эти бактерии возникают в процессе естественного брожения и способствуют улучшению пищеварения, снижению воспалений и общему укреплению иммунной системы.

Однако Дарем предупреждает: чтобы извлечь максимум пользы из огуречного рассола, важно выбирать продукты, прошедшие именно процесс ферментации, а не маринования. Уксус, часто используемый при мариновании, препятствует развитию полезных бактерий, сводя на нет пробиотический эффект. Более того, тепловая обработка при производстве может уничтожить оставшиеся микроорганизмы. Поэтому при покупке солений стоит обращать внимание на состав и способ приготовления.

Специалист рекомендует выбирать рассол без уксуса, мутноватого цвета, с возможным появлением пузырьков газа при открытии — всё это признаки естественной ферментации.

Помимо пользы для пищеварения, огуречный рассол хорошо утоляет жажду и помогает справиться с последствиями обезвоживания. Благодаря высокому содержанию электролитов — натрия, калия и магния — он эффективно восстанавливает водно-солевой баланс. По словам Дарем, по этому показателю натуральный рассол может сравниться с популярными спортивными напитками.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…