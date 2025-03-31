Россиянин подрался с женой из-за пульта от телевизора и ударил ее ножом

Житель Ростова-на-Дону был приговорён к полутора годам лишения свободы условно за нападение на собственную супругу. Конфликт между супругами вспыхнул во время просмотра телевизора и закончился поножовщиной, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал kp.ru.

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По данным следствия, инцидент произошёл вечером в квартире семейной пары. Между мужем и женой возник спор из-за выбора телепередачи — каждый настаивал на своём канале. Ссора быстро переросла в агрессивную перепалку, которая закончилась физическим столкновением.

В разгар конфликта мужчина, не справившись с эмоциями, схватил нож и ударил им супругу. Осознав серьёзность случившегося, он вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Изначально мужчина пытался убедить полицейских, что супруга случайно упала на нож, однако позже, в ходе следственных действий, признал вину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Несмотря на серьёзность инцидента, женщина отказалась от претензий к супругу и заявила, что прощает его. Суд, учтя смягчающие обстоятельства, назначил мужчине наказание в виде полутора лет условно.

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