Найден способ восстановления зрения

Ученые из Медицинского университета Вэньчжоу (КНР) впервые обнаружили у человека клетки, обладающие способностью восстанавливать поврежденную сетчатку и, как следствие, улучшать зрение. Результаты их работы опубликованы в авторитетном научном журнале Science Translational Medicine, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Исследователи проанализировали сетчатку человеческих эмбрионов на 21-й неделе развития и выявили стволоподобные нейральные клетки в цилиарной маргинальной зоне — это область на периферии глаза. С помощью методов транскриптомики и секвенирования ученые определили, что эти клетки:
обладают способностью к самоподдержанию;
могут дифференцироваться во все основные типы клеток сетчатки;
активизируются в ответ на повреждение тканей.
В лабораторных условиях клетки были протестированы на органоидах — миниатюрных моделях сетчатки. После имитации травмы они:
начинали миграцию к поврежденной зоне;
восстанавливали структуру тканей, включая важнейшие фоторецепторы.
В опытах на мышах с дегенерацией сетчатки трансплантированные клетки:
сохраняли жизнеспособность до 24 недель;
встраивались в ткань глаза;
способствовали восстановлению зрительных функций.
Важно, что в ходе экспериментов не было зафиксировано серьезных побочных эффектов, включая развитие опухолей.
Открытие может стать основой для создания новых методов терапии таких заболеваний, как возрастная макулодистрофия и другие тяжелые патологии, приводящие к потере зрения.
Впереди у ученых стоит задача:
подтвердить безопасность технологии для человека;
разработать клинические протоколы для применения стволоподобных клеток в трансплантациях.
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