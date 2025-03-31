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31.03.2025, 11:37

Найден способ восстановления зрения

Новости Мира 0 4 264

Ученые из Медицинского университета Вэньчжоу (КНР) впервые обнаружили у человека клетки, обладающие способностью восстанавливать поврежденную сетчатку и, как следствие, улучшать зрение. Результаты их работы опубликованы в авторитетном научном журнале Science Translational Medicine, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Исследователи проанализировали сетчатку человеческих эмбрионов на 21-й неделе развития и выявили стволоподобные нейральные клетки в цилиарной маргинальной зоне — это область на периферии глаза. С помощью методов транскриптомики и секвенирования ученые определили, что эти клетки:

  • обладают способностью к самоподдержанию;

  • могут дифференцироваться во все основные типы клеток сетчатки;

  • активизируются в ответ на повреждение тканей.

Успешные испытания на органоидах и животных

В лабораторных условиях клетки были протестированы на органоидах — миниатюрных моделях сетчатки. После имитации травмы они:

  • начинали миграцию к поврежденной зоне;

  • восстанавливали структуру тканей, включая важнейшие фоторецепторы.

В опытах на мышах с дегенерацией сетчатки трансплантированные клетки:

  • сохраняли жизнеспособность до 24 недель;

  • встраивались в ткань глаза;

  • способствовали восстановлению зрительных функций.

Важно, что в ходе экспериментов не было зафиксировано серьезных побочных эффектов, включая развитие опухолей.

Шаг к лечению неизлечимых форм слепоты

Открытие может стать основой для создания новых методов терапии таких заболеваний, как возрастная макулодистрофия и другие тяжелые патологии, приводящие к потере зрения.

Впереди у ученых стоит задача:

  • подтвердить безопасность технологии для человека;

  • разработать клинические протоколы для применения стволоподобных клеток в трансплантациях.

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