18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.44
545.65
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.03.2025, 12:46

Постоянная усталость и апатия: врач назвала 7 возможных причин

Новости Мира 0 1 067

Врач-терапевт рассказала, о каких заболеваниях может сигнализировать постоянная усталость, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

Все больше людей жалуются на беспричинную слабость, апатию и хроническую усталость. Эти состояния нередко мешают нормальной жизни, даже если человек не перегружен работой и не склонен к лени. Врач-терапевт и научный обозреватель Ольга Сухарева рассказала, какие факторы могут вызывать подобные симптомы — и как с ними бороться.

1. Анемия

Первая и одна из самых распространенных причин — железодефицитная анемия. Она часто проявляется:

  • постоянной усталостью,

  • снижением концентрации внимания,

  • головокружением.

Что делать: сдать анализы на гемоглобин и ферритин. При подтвержденном дефиците назначается коррекция питания и препараты железа.

2. Проблемы с щитовидной железой

Сниженная функция щитовидки (гипотиреоз) может вызывать не только слабость, но и:

  • набор веса,

  • зябкость,

  • нарушения сна и настроения.

Как выявить: необходимо сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) и обратиться к эндокринологу. Уровень гормона может сильно варьироваться в зависимости от пола и возраста.

3. Нехватка витамина D

Дефицит "солнечного витамина" стал настоящей эпидемией последних лет. Он напрямую влияет на:

  • уровень энергии,

  • работу иммунной системы,

  • психоэмоциональное состояние.

Рекомендация врача: сначала сдать анализ, чтобы определить уровень витамина D. Оптимальные значения — от 40 до 50 нг/мл. Только затем подбирать дозировку добавок.

4. Поствирусная астения

После перенесенных вирусных инфекций организм может еще долго восстанавливаться. Это называется поствирусной астенизацией.

Признаки:

  • отсутствие сил,

  • эмоциональное выгорание,

  • снижение работоспособности.

Это временное состояние, но ему нужно дать время пройти — и по возможности поддерживать себя умеренной физической активностью и сном.

5. Снижение уровня креатинкиназы

Падение показателя креатинкиназы (КК) может указывать на:

  • проблемы с сердечно-сосудистой системой,

  • заболевания скелетных мышц,

  • эндокринные сбои.

Важно: не стоит игнорировать такие результаты анализов — это повод обратиться к специалисту и пройти более полное обследование.

6. Депрессия

Иногда причина упадка сил — в психологическом состоянии. Депрессия может маскироваться под хроническую усталость.

Совет врача: пройдите тест Бека — он поможет оценить уровень депрессии. Если он высок, не стесняйтесь обратиться к психотерапевту: игнорирование депрессии может привести к осложнениям.

Справка: тест Бека разработан в 1961 году. Включает 21 категорию симптомов и жалоб, позволяет оценить степень депрессии.

7. Синдром хронической усталости

Это состояние, при котором даже после отдыха человек чувствует себя истощенным. Причины СХУ до конца не изучены, и медикаментозное лечение, как правило, неэффективно.

Что может помочь:

  • регулярный режим сна,

  • умеренная физическая активность,

  • психотерапия и работа над образом жизни.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…