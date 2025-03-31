Постоянная усталость и апатия: врач назвала 7 возможных причин

Врач-терапевт рассказала, о каких заболеваниях может сигнализировать постоянная усталость, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pikabu.ru

Все больше людей жалуются на беспричинную слабость, апатию и хроническую усталость. Эти состояния нередко мешают нормальной жизни, даже если человек не перегружен работой и не склонен к лени. Врач-терапевт и научный обозреватель Ольга Сухарева рассказала, какие факторы могут вызывать подобные симптомы — и как с ними бороться.

1. Анемия

Первая и одна из самых распространенных причин — железодефицитная анемия. Она часто проявляется:

постоянной усталостью,

снижением концентрации внимания,

головокружением.

Что делать: сдать анализы на гемоглобин и ферритин. При подтвержденном дефиците назначается коррекция питания и препараты железа.

2. Проблемы с щитовидной железой

Сниженная функция щитовидки (гипотиреоз) может вызывать не только слабость, но и:

набор веса,

зябкость,

нарушения сна и настроения.

Как выявить: необходимо сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) и обратиться к эндокринологу. Уровень гормона может сильно варьироваться в зависимости от пола и возраста.

3. Нехватка витамина D

Дефицит "солнечного витамина" стал настоящей эпидемией последних лет. Он напрямую влияет на:

уровень энергии,

работу иммунной системы,

психоэмоциональное состояние.

Рекомендация врача: сначала сдать анализ, чтобы определить уровень витамина D. Оптимальные значения — от 40 до 50 нг/мл. Только затем подбирать дозировку добавок.

4. Поствирусная астения

После перенесенных вирусных инфекций организм может еще долго восстанавливаться. Это называется поствирусной астенизацией.

Признаки:

отсутствие сил,

эмоциональное выгорание,

снижение работоспособности.

Это временное состояние, но ему нужно дать время пройти — и по возможности поддерживать себя умеренной физической активностью и сном.

5. Снижение уровня креатинкиназы

Падение показателя креатинкиназы (КК) может указывать на:

проблемы с сердечно-сосудистой системой,

заболевания скелетных мышц,

эндокринные сбои.

Важно: не стоит игнорировать такие результаты анализов — это повод обратиться к специалисту и пройти более полное обследование.

6. Депрессия

Иногда причина упадка сил — в психологическом состоянии. Депрессия может маскироваться под хроническую усталость.

Совет врача: пройдите тест Бека — он поможет оценить уровень депрессии. Если он высок, не стесняйтесь обратиться к психотерапевту: игнорирование депрессии может привести к осложнениям.

Справка: тест Бека разработан в 1961 году. Включает 21 категорию симптомов и жалоб, позволяет оценить степень депрессии.

7. Синдром хронической усталости

Это состояние, при котором даже после отдыха человек чувствует себя истощенным. Причины СХУ до конца не изучены, и медикаментозное лечение, как правило, неэффективно.

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