Постоянная усталость и апатия: врач назвала 7 возможных причин

Врач-терапевт рассказала, о каких заболеваниях может сигнализировать постоянная усталость, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Все больше людей жалуются на беспричинную слабость, апатию и хроническую усталость. Эти состояния нередко мешают нормальной жизни, даже если человек не перегружен работой и не склонен к лени. Врач-терапевт и научный обозреватель Ольга Сухарева рассказала, какие факторы могут вызывать подобные симптомы — и как с ними бороться.
Первая и одна из самых распространенных причин — железодефицитная анемия. Она часто проявляется:
постоянной усталостью,
снижением концентрации внимания,
головокружением.
Что делать: сдать анализы на гемоглобин и ферритин. При подтвержденном дефиците назначается коррекция питания и препараты железа.
Сниженная функция щитовидки (гипотиреоз) может вызывать не только слабость, но и:
набор веса,
зябкость,
нарушения сна и настроения.
Как выявить: необходимо сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) и обратиться к эндокринологу. Уровень гормона может сильно варьироваться в зависимости от пола и возраста.
Дефицит "солнечного витамина" стал настоящей эпидемией последних лет. Он напрямую влияет на:
уровень энергии,
работу иммунной системы,
психоэмоциональное состояние.
Рекомендация врача: сначала сдать анализ, чтобы определить уровень витамина D. Оптимальные значения — от 40 до 50 нг/мл. Только затем подбирать дозировку добавок.
После перенесенных вирусных инфекций организм может еще долго восстанавливаться. Это называется поствирусной астенизацией.
Признаки:
отсутствие сил,
эмоциональное выгорание,
снижение работоспособности.
Это временное состояние, но ему нужно дать время пройти — и по возможности поддерживать себя умеренной физической активностью и сном.
Падение показателя креатинкиназы (КК) может указывать на:
проблемы с сердечно-сосудистой системой,
заболевания скелетных мышц,
эндокринные сбои.
Важно: не стоит игнорировать такие результаты анализов — это повод обратиться к специалисту и пройти более полное обследование.
Иногда причина упадка сил — в психологическом состоянии. Депрессия может маскироваться под хроническую усталость.
Совет врача: пройдите тест Бека — он поможет оценить уровень депрессии. Если он высок, не стесняйтесь обратиться к психотерапевту: игнорирование депрессии может привести к осложнениям.
Справка: тест Бека разработан в 1961 году. Включает 21 категорию симптомов и жалоб, позволяет оценить степень депрессии.
Это состояние, при котором даже после отдыха человек чувствует себя истощенным. Причины СХУ до конца не изучены, и медикаментозное лечение, как правило, неэффективно.
Что может помочь:
регулярный режим сна,
умеренная физическая активность,
психотерапия и работа над образом жизни.
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