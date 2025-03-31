За какие действия WhatsApp может удалить ваш аккаунт

Удаление аккаунта WhatsApp может произойти по причине бездействия пользователя. Однако важно понимать, что существует два типа бездействия — кратковременное и длительное. Каждый из них имеет свои особенности и последствия, сообщает Lada.kz

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Разберёмся, когда WhatsApp действительно удаляет учетную запись, и что при этом происходит с вашей перепиской.

Длительное бездействие: удаление через 120 дней

Если вы не заходите в WhatsApp на протяжении 120 дней, сервис автоматически удалит вашу учетную запись. Это означает:

Вам придётся заново создавать аккаунт;

Вся информация будет безвозвратно удалена с серверов ;

Вы будете исключены из всех групп.

Это правило действует для всех пользователей без исключения — WhatsApp считает длительное отсутствие активности сигналом к удалению данных.

Кратковременное бездействие: риск при смене устройства

Есть и другая ситуация. Если вы не пользуетесь WhatsApp 45 дней, а затем входите в приложение с другого устройства, ваша учетная запись также будет удалена. Важно понимать нюансы:

Если вы вернулись в WhatsApp на том же устройстве , даже спустя 45 дней, ничего не произойдет — ваша учетная запись сохранится.

Однако если вход выполнен с другого смартфона, WhatsApp посчитает, что номер телефона мог перейти к другому владельцу. В этом случае аккаунт будет немедленно удален.

Почему это происходит?

WhatsApp объясняет такие меры заботой о конфиденциальности и безопасности. Мобильные операторы нередко перераспределяют номера, если они долго не используются. Это значит, что ваш старый номер может оказаться у другого человека.

Если бы WhatsApp не удалял учетку при смене устройства после 45 дней бездействия, новый владелец номера мог бы получить доступ к вашей личной информации, включая переписки, контакты и файлы. Чтобы этого избежать, и введено ограничение.

Что происходит с чатами и историей переписки?

Если ваша учетная запись была удалена, но у вас есть резервная копия данных, при повторной регистрации с тем же номером вы сможете восстановить свои чаты. Это возможно при соблюдении двух условий:

Вы не удалили приложение WhatsApp со своего устройства; У вас включено резервное копирование (например, в Google Диске или iCloud).

Вывод

Чтобы избежать потери аккаунта и переписки:

Заходите в WhatsApp хотя бы раз в 120 дней;

При длительном отсутствии не меняйте устройство;

Обязательно включите резервное копирование данных.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ваш аккаунт и личную информацию в безопасности.