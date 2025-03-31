«Есть проявления повреждения мозга»: нарколог о состоянии здоровья Анастасии Волочковой

Нарколог Шуров заявил, что у Волочковой поврежден мозг из-за алкоголизма, сообщает Lada.kz со ссылкой на aif.ru

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Психиатр и нарколог Василий Шуров высказался о возможных последствиях злоупотребления алкоголем в случае с балериной Анастасией Волочковой. По мнению специалиста, поведение артистки может свидетельствовать о серьезных нарушениях, связанных с повреждением головного мозга.

Резкое высказывание как тревожный симптом

Комментируя недавнюю фразу Волочковой о том, что ей якобы завидуют только «нищеброды», Шуров отметил: подобные заявления — нередко признак нейропсихологических нарушений.

«Это проявления органического повреждения мозга. Мы имеем дело с запущенной стадией, когда наблюдаются нарастающие нейрокогнитивные расстройства и утрата критического мышления», — заявил нарколог в беседе с aif.ru.

Агрессия — защитная реакция?

По словам врача, резкая реакция танцовщицы на критику может быть объяснена типичным защитным поведением, характерным для людей, страдающих алкоголизмом. Он подчеркнул, что агрессия и отрицание — частые сопутствующие признаки зависимости.

При этом Шуров уточнил, что не может поставить диагноз дистанционно: для этого необходимо полноценное обследование и прохождение специализированных тестов.

«На публике — в нетрезвом виде»

Как отметил специалист, за последние десять лет Анастасия Волочкова регулярно появлялась в публичном пространстве в состоянии, вызывающем подозрения на алкогольное опьянение. По его словам, артистка игнорирует предложения о профессиональной помощи и крайне остро реагирует на любые упоминания о возможной зависимости.

«Разговоры на эту тему она воспринимает в штыки, категорически отказывается от обследований», — добавил нарколог.

Ответ Волочковой: «Я работаю ежедневно»

Ранее, в декабре 2024 года, сама балерина отвергла обвинения в злоупотреблении алкоголем. В ответ на критику она подчеркнула, что ведет активную профессиональную деятельность: ставит спектакли и ежедневно занимается балетом не менее трёх часов. По её мнению, при наличии зависимости подобный ритм жизни был бы невозможен.