Стало известно, какой клуб может возглавить Черчесов

Российский футбольный специалист Станислав Черчесов может возглавить ПАОК — один из ведущих клубов Греции. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram -канале, передает Lada.kz

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Переговоры с владельцем клуба уже состоялись

По информации источника, Черчесов уже провел переговоры с владельцем ПАОК — бизнесменом Иваном Саввиди. Тем не менее, окончательное решение о смене главного тренера пока не принято. Сейчас команду продолжает возглавлять Рэзван Луческу, и вопрос его будущего в клубе остается открытым.

Российская Премьер-лига Черчесова не интересует

Кроме ПАОК, Саввиди рассматривает возможность приобретения российского клуба "Ростов". Однако, по словам Карпова, Черчесов не проявляет интереса к работе в РПЛ и сосредоточен именно на греческом направлении.

ПАОК борется за еврокубки

На данный момент ПАОК занимает четвертую строчку в чемпионате Греции. Команда завершила первый этап Суперлиги на четвертом месте и удерживает эту позицию в плей-офф. Отставание от "Панатинаикоса" составляет всего один балл, а от второго места — четыре очка.

Вот что дает клубу попадание в тройку:

2-е место — выход в квалификацию Лиги чемпионов;

3-е место — участие в отборочном раунде Лиги конференций.

Что касается Лиги Европы, то ПАОК завершил свой еврокубковый путь на стадии 1/16 финала, уступив румынской "Стяуа" с общим счётом 1:4.

Неудачный отрезок в сборной Казахстана

Напомним, 27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера национальной сборной. Под его руководством команда провела серию неудачных матчей в Лиге наций:

дважды уступила Словении (0:3 и 0:1);

потерпела крупное поражение от Австрии (0:4).

Групповой этап казахстанская сборная завершила с катастрофической разницей мячей — 0:15. Этот результат стал худшим показателем среди всех команд Лиги B за всю историю турнира.