18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.44
545.65
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.03.2025, 14:54

Стало известно, какой клуб может возглавить Черчесов

Новости Мира 0 507

Российский футбольный специалист Станислав Черчесов может возглавить ПАОК — один из ведущих клубов Греции. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, передает Lada.kz

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Переговоры с владельцем клуба уже состоялись

По информации источника, Черчесов уже провел переговоры с владельцем ПАОК — бизнесменом Иваном Саввиди. Тем не менее, окончательное решение о смене главного тренера пока не принято. Сейчас команду продолжает возглавлять Рэзван Луческу, и вопрос его будущего в клубе остается открытым.

Российская Премьер-лига Черчесова не интересует

Кроме ПАОК, Саввиди рассматривает возможность приобретения российского клуба "Ростов". Однако, по словам Карпова, Черчесов не проявляет интереса к работе в РПЛ и сосредоточен именно на греческом направлении.

ПАОК борется за еврокубки

На данный момент ПАОК занимает четвертую строчку в чемпионате Греции. Команда завершила первый этап Суперлиги на четвертом месте и удерживает эту позицию в плей-офф. Отставание от "Панатинаикоса" составляет всего один балл, а от второго места — четыре очка.

Вот что дает клубу попадание в тройку:

  • 2-е место — выход в квалификацию Лиги чемпионов;

  • 3-е место — участие в отборочном раунде Лиги конференций.

Что касается Лиги Европы, то ПАОК завершил свой еврокубковый путь на стадии 1/16 финала, уступив румынской "Стяуа" с общим счётом 1:4.

Неудачный отрезок в сборной Казахстана

Напомним, 27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера национальной сборной. Под его руководством команда провела серию неудачных матчей в Лиге наций:

  • дважды уступила Словении (0:3 и 0:1);

  • потерпела крупное поражение от Австрии (0:4).

Групповой этап казахстанская сборная завершила с катастрофической разницей мячей — 0:15. Этот результат стал худшим показателем среди всех команд Лиги B за всю историю турнира.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…