Марин Ле Пен приговорена к четырём годам лишения свободы

В понедельник суд Парижа вынес обвинительный приговор лидеру парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. Политик приговорена к четырём годам лишения свободы, из которых два года — условно. Кроме того, она немедленно лишается избирательных прав сроком на пять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на kommersant.ru

Фото: Thibault Camus / AP

Оглашение приговора провела судья Бенедикт де Пертюи.

Суть обвинений: фиктивное трудоустройство и растрата

Марин Ле Пен была признана виновной в незаконном использовании средств Европейского парламента. По версии следствия, она и ряд её соратников организовали схему фиктивного найма парламентских ассистентов — людей, которые на деле работали не в Брюсселе, а на партийные структуры внутри Франции.

Обвинение утверждает, что за 11 лет партия незаконно израсходовала почти €3 млн. По этим средствам не велось соответствующей отчётности, что и стало основанием для судебного разбирательства.

Масштаб дела: обвинены десятки соратников

По данному делу к ответственности привлечены в общей сложности около двух десятков партийных деятелей:

8 депутатов партии «Национальное объединение» признаны виновными в растрате;

12 человек — в сокрытии информации и участии в схеме.

Под судом оказались как действующие, так и бывшие депутаты Европарламента от партии Ле Пен.

Последствия: под угрозой участие в выборах 2027 года

Судебное решение может серьёзно повлиять на политическое будущее Марин Ле Пен. Лишение избирательных прав сроком на пять лет автоматически исключает её участие в президентских выборах 2027 года, где она рассматривалась как один из основных кандидатов.

Напомним, в ходе судебного процесса, завершившегося в ноябре 2024 года, прокуроры настаивали на наказании в виде пяти лет лишения свободы (три из которых — условно), штрафе в €300 тыс. и пятилетнем лишении политических прав. Суд частично удовлетворил это требование.

Защита: «Средства использовались законно»

Адвокаты Ле Пен и сама обвиняемая продолжают настаивать на своей невиновности. По их словам, все ассистенты действительно выполняли рабочие функции, а использование европейских средств было законным и соответствовало правилам.

Не исключено, что в ближайшее время сторона защиты подаст апелляцию.