Как лучше пить воду - до, после или между приемами пищи

Многие совершают распространённую ошибку — запивают еду большим количеством воды сразу после трапезы. Однако, как предупреждает гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, это может негативно сказаться на процессе пищеварения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Сразу после приёма пищи желудку необходимо время, чтобы тщательно перемешать еду и начать её перерабатывать. Если в этот момент выпить даже стакан воды, жидкость разбавит желудочный сок и затруднит процесс пищеварения. В результате пища дольше переваривается, что может привести к неприятным ощущениям и сбоям в работе ЖКТ.
«Сразу после еды пить не надо. Подождите 30–60 минут, чтобы не мешать перемешиванию пищи», — советует врач.
Сергей Вялов выделяет три оптимальных периода для употребления воды:
За 20–30 минут до еды.
Это активирует работу желудка, запускает пищеварительные процессы и помогает избежать переедания.
Во время еды — в умеренных количествах.
Немного воды не повредит. Желудок умеет сам регулировать кислотность в зависимости от объёма пищи и жидкости.
Между приёмами пищи.
Это лучший способ поддержать водный баланс и улучшить обмен веществ.
Для нормального функционирования организма взрослому человеку необходимо около 2,5 литров чистой воды в день. При этом чай, кофе, соки или газированные напитки не заменяют воду и не компенсируют потребности организма в жидкости.
Комментарии0 комментарий(ев)