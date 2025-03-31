Как лучше пить воду - до, после или между приемами пищи

Многие совершают распространённую ошибку — запивают еду большим количеством воды сразу после трапезы. Однако, как предупреждает гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, это может негативно сказаться на процессе пищеварения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: thermalspring.ru

Почему не стоит пить воду сразу после еды

Сразу после приёма пищи желудку необходимо время, чтобы тщательно перемешать еду и начать её перерабатывать. Если в этот момент выпить даже стакан воды, жидкость разбавит желудочный сок и затруднит процесс пищеварения. В результате пища дольше переваривается, что может привести к неприятным ощущениям и сбоям в работе ЖКТ.

«Сразу после еды пить не надо. Подождите 30–60 минут, чтобы не мешать перемешиванию пищи», — советует врач.

Когда пить воду действительно полезно

Сергей Вялов выделяет три оптимальных периода для употребления воды:

За 20–30 минут до еды.

Это активирует работу желудка, запускает пищеварительные процессы и помогает избежать переедания.

Во время еды — в умеренных количествах.

Немного воды не повредит. Желудок умеет сам регулировать кислотность в зависимости от объёма пищи и жидкости.

Между приёмами пищи.

Это лучший способ поддержать водный баланс и улучшить обмен веществ.

Важно: сколько воды нужно пить в день

Для нормального функционирования организма взрослому человеку необходимо около 2,5 литров чистой воды в день. При этом чай, кофе, соки или газированные напитки не заменяют воду и не компенсируют потребности организма в жидкости.