Соцсети удивила женщина из Малайзии, которая купила 15 кг золота за наличные

В Малайзии широкую дискуссию в соцсетях вызвало видео, на котором известная предпринимательница и блогер Анес Аюни Осман приобретает 15 килограммов золота, расплачиваясь исключительно наличными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: ayunieso.24/TikTok

На своей странице в TikTok Осман опубликовала видео, где показала момент покупки и объяснила причину столь масштабной сделки. По её словам, это стратегическое инвестиционное решение.

«Я решила зафиксировать текущую цену на золото, так как ожидаю его существенного роста в ближайшем будущем», — пояснила блогер.

Реакция пользователей: от восхищения до критики

Необычная покупка вызвала широкий резонанс в сети. Мнения пользователей разделились:

Сторонники оценили шаг Осман как проявление финансовой грамотности и дальновидности. По их словам, инвестиции в золото традиционно считаются надежным способом сохранения капитала, особенно в условиях экономической нестабильности.

Критики усомнились в необходимости демонстративной траты и выразили недоумение по поводу формы оплаты. Оплата наличными — вместо привычного банковского перевода — вызвала вопросы о происхождении столь крупных сумм и безопасности подобных расчетов.

Что говорят эксперты

Финансовые аналитики подтверждают, что золото остается одним из наиболее устойчивых активов в периоды экономической нестабильности. Однако они подчёркивают: крупные операции с наличными требуют особого внимания со стороны регулирующих органов.