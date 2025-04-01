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31.03.2025, 20:03

Пять знаков китайского гороскопа, которые поймают удачу за хвост в апреле 2025

Новости Мира 0 674

Апрель 2025 года по восточному календарю пройдёт под влиянием Зелёной Деревянной Змеи — символа стратегического мышления, тонкой интуиции и скрытых возможностей, сообщает Lada.kz

Фото: pexels
Фото: pexels

Об этом сообщают астрологи, отмечая, что энергетика месяца благоприятствует не напору, а гибкости и способности чувствовать момент.

Согласно китайской метафизике, сочетание энергии элемента Дерево и знака Змеи создаёт условия для внутренних изменений и тонко настроенного успеха. В максимальный резонанс с этими влияниями, как отмечается, войдут пять знаков.

Первым среди них назван знак Петуха. Представителям этого знака в апреле может повезти в карьере: вероятны неожиданные предложения, резкие повороты и рост личной харизмы. Важно сохранять концентрацию и не тратить силы на второстепенные задачи.

Вторым благоприятный месяц ожидает Змею — хозяйку текущего периода. Представители этого знака могут рассчитывать на успех в финансовых и личных вопросах, а интуиция подскажет верные ходы в нужный момент.

Третьим удачу получит Бык. Для него апрель станет временем новых финансовых возможностей и выхода за пределы привычного. Месяц придаст гибкости и откроет перспективы, которых раньше не было.

Четвёртым в списке счастливчиков оказалась Обезьяна. Знак получит доступ к поддержке влиятельных лиц, новым идеям и скрытым возможностям. Успех будет зависеть от умения сохранять планы в тайне.

Замыкает пятёрку Коза (Овца). Апрель обещает для неё удачу в личной жизни, укрепление существующих связей и неожиданные романтические события. Также возможна поддержка в творческих начинаниях.

Эксперты подчёркивают, что эти знаки смогут почувствовать на себе тонкое влияние месяца, если будут действовать осознанно и не стремиться к быстрым результатам. Остальным представителям восточного календаря апрель также может принести положительные изменения, однако для обозначенной пятёрки он станет особенно значимым.

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