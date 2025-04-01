В ОАЭ трое граждан Узбекистана приговорены к смертной казни

Суд в Объединённых Арабских Эмиратах вынес смертный приговор трём гражданам Узбекистана, обвинённым в убийстве израильско-молдавского раввина Цви Когана. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Узбекистана, сообщает Lada.kz со ссылкой на gazeta.uz
Согласно данным МВД ОАЭ, к смертной казни приговорены:
Олимбой Тохирович, 29 лет;
Махмуджон Абдурахим, 29 лет;
Азизбек Комилович, 34 года.
Кроме них, по делу проходил ещё один обвиняемый, которому назначено пожизненное заключение за соучастие в убийстве.
Как сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM, дело было передано в суд в январе 2025 года по распоряжению генерального прокурора доктора Хамада Саифа Аль-Шамси. Это произошло после завершения расследования, проведённого прокуратурой по делам государственной безопасности.
Следствие установило, что:
обвиняемые следили за передвижениями жертвы;
совершили убийство с умыслом;
в суд были представлены признательные показания, заключения судебно-медицинской экспертизы, результаты вскрытия, доказательства, связанные с орудиями преступления, а также свидетельские показания.
Приговор был вынесен после заседания палаты государственной безопасности Федерального апелляционного суда Абу-Даби. Согласно законодательству ОАЭ, смертный приговор может быть обжалован в Федеральном Верховном суде.
Генеральный прокурор подчеркнул, что:
решение суда отражает приверженность ОАЭ борьбе с терроризмом;
при этом обеспечены гарантии справедливого судебного разбирательства;
страна выступает за защиту национальной безопасности, стабильности и прав всех жителей — вне зависимости от их религии или гражданства.
Фото: chabad.org
28-летний Цви Коган, гражданин Израиля и Молдовы, представлял религиозное движение «Хабад» в Абу-Даби и проживал в ОАЭ несколько лет.
В ноябре 2024 года он пропал без вести в Дубае.
Несколько дней спустя его тело обнаружили в городе Аль-Айн, близ границы с Оманом.
По данным The Wall Street Journal, злоумышленники планировали перевезти Когана в Оман после похищения. Также сообщалось, что часть подозреваемых скрылась в Турции.
Израильские власти квалифицировали убийство как антисемитский террористический акт.
В ноябре 2024 года министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов выразил соболезнования послу Израиля Гидеону Лустигу. Он также подчеркнул, что Ташкент сотрудничает с ОАЭ и Израилем в расследовании инцидента.
Комментарии0 комментарий(ев)