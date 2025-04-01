В ОАЭ трое граждан Узбекистана приговорены к смертной казни

Суд в Объединённых Арабских Эмиратах вынес смертный приговор трём гражданам Узбекистана, обвинённым в убийстве израильско-молдавского раввина Цви Когана. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Узбекистана, сообщает Lada.kz со ссылкой на gazeta.uz

Фото: Emirates News Agency

Кто осуждён

Согласно данным МВД ОАЭ, к смертной казни приговорены:

Олимбой Тохирович , 29 лет;

Махмуджон Абдурахим , 29 лет;

Азизбек Комилович, 34 года.

Кроме них, по делу проходил ещё один обвиняемый, которому назначено пожизненное заключение за соучастие в убийстве.

Детали расследования

Как сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM, дело было передано в суд в январе 2025 года по распоряжению генерального прокурора доктора Хамада Саифа Аль-Шамси. Это произошло после завершения расследования, проведённого прокуратурой по делам государственной безопасности.

Следствие установило, что:

обвиняемые следили за передвижениями жертвы;

совершили убийство с умыслом;

в суд были представлены признательные показания, заключения судебно-медицинской экспертизы, результаты вскрытия, доказательства, связанные с орудиями преступления, а также свидетельские показания.

Судебное разбирательство

Приговор был вынесен после заседания палаты государственной безопасности Федерального апелляционного суда Абу-Даби. Согласно законодательству ОАЭ, смертный приговор может быть обжалован в Федеральном Верховном суде.

Генеральный прокурор подчеркнул, что:

решение суда отражает приверженность ОАЭ борьбе с терроризмом;

при этом обеспечены гарантии справедливого судебного разбирательства;

страна выступает за защиту национальной безопасности, стабильности и прав всех жителей — вне зависимости от их религии или гражданства.

Кто был жертвой

Фото: chabad.org

28-летний Цви Коган, гражданин Израиля и Молдовы, представлял религиозное движение «Хабад» в Абу-Даби и проживал в ОАЭ несколько лет.

В ноябре 2024 года он пропал без вести в Дубае.

Несколько дней спустя его тело обнаружили в городе Аль-Айн, близ границы с Оманом.

Возможные мотивы

По данным The Wall Street Journal, злоумышленники планировали перевезти Когана в Оман после похищения. Также сообщалось, что часть подозреваемых скрылась в Турции.

Израильские власти квалифицировали убийство как антисемитский террористический акт.

Реакция Узбекистана

В ноябре 2024 года министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов выразил соболезнования послу Израиля Гидеону Лустигу. Он также подчеркнул, что Ташкент сотрудничает с ОАЭ и Израилем в расследовании инцидента.